Cette alternative à ChatGPT peut "lire" et traitez un roman complet en moins d’une minute

Claude, le chatbot basé sur l’IA d’Anthropic, peut désormais traiter jusqu’à 75 000 caractères en un peu plus de 20 secondes

Claude est le chatbot basé sur l’IA d’Anthropic

Bien qu’elle ne soit pas une entreprise aussi connue qu’OpenAI, Microsoft ou Google, la startup Anthropic s’est révélée être l’une des entreprises leaders dans le domaine de l’intelligence artificielle, et récemment l’un de ses dirigeants a été invité à une réunion avec des membres du gouvernement. des États-Unis avec d’autres experts du secteur de l’IA.

Claude est le principal produit de cette startup formée par quelques anciens ingénieurs d’OpenAI. Il s’agit d’un chatbot alternatif au célèbre ChatGPT, qui a récemment été mis à jour pour surpasser son plus grand rival dans un aspect clé : la mémoire.

Claude peut désormais traiter des textes jusqu’à 75 000 mots en quelques secondes

En la mayoría de chatbots basados en modelos grandes de lenguaje como el propio ChatGPT, la memoria es un aspecto clave a tener en cuenta, si bien en ocasiones suele quedar relegado a un segundo plano, por detrás del volumen de datos empleado para entrenar al modelo en question.

Cependant, le nombre d’éléments que le chatbot peut traiter tout au long d’une session peut faire la différence. C’est précisément pour cette raison qu’Anthropic a décidé de concentrer ses efforts sur l’expansion des capacités de Claude à cet égard.

Ainsi, comme ils l’expliquent dans un post sur leur blog, ils ont réussi à élargir la soi-disant « fenêtre contextuelle » pour atteindre un total de 75 000 mots. A titre de comparaison, ChatGPT dispose d’une fenêtre de « seulement » 3 000 mots.

Pour tester les capacités du modèle, les ingénieurs d’Anthropic ont demandé à Claude de traiter un roman entier, « The Great Gatsby », après avoir préalablement édité une phrase du contenu du roman. Lors de la consultation du chatbot pour détecter le changement effectué par les ingénieurs, il n’a fallu que 22 secondes pour l’identifier.

Une personne moyenne peut lire 100 000 jetons de texte en environ 5 heures, puis cela peut prendre beaucoup plus de temps pour digérer, mémoriser et analyser ces informations. Claude peut maintenant le faire en moins d’une minute. Par exemple, nous avons chargé tout le texte de The Great Gatsby dans Claude-Instant (72 000 jetons) et modifié une ligne pour indiquer que M. Carraway était « un ingénieur logiciel travaillant sur des outils d’apprentissage automatique chez Anthropic ». Lorsque nous avons demandé au modèle de repérer la différence, il a répondu avec la bonne réponse en 22 secondes.

Cette percée ouvre la porte à de nouveaux cas d’utilisation, et Anthropic suggère que Claude est déjà capable de réaliser des tâches utiles pour les entreprises et les professionnels qui nécessitent l’analyse et le traitement de gros volumes de données. De l’évaluation des risques et des opportunités d’une entreprise sur la base de ses résultats financiers annuels à la transcription, au résumé et même à la génération de questions à partir d’un podcast d’une durée maximale de six heures.

Pour le moment, l’accès à cette version améliorée de Claude est limité aux utilisateurs professionnels de l’API.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :