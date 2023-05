39 phrases pour s’excuser pour WhatsApp

Découvrez quelles sont les meilleures phrases pour demander pardon et vous réconcilier avec cette personne que vous avez offensée.

Ce sont les meilleures phrases pour pouvoir s’excuser via WhatsApp

Demander pardon sur WhatsApp est quelque chose qui est souvent nécessaire. Que ce soit à cause de la distance, parce qu’il est impossible de coïncider à cause des horaires ou de toute autre situation, le pardon est essentiel dans ce type de moment. Tout comme il y a des dizaines de phrases pour dire « je t’aime », il y a aussi d’autres occasions où demander pardon est essentiel pour que les choses continuent à bien se passer. Certains peuvent être des indices pour notre statut WhatsApp, tandis que d’autres sont vraiment des messages qui vont directement à la personne qui en a besoin.

Dans tous les cas, demander pardon est toujours nécessaire, donc en plus de vous laisser quelques phrases, nous allons également parler de comment demander pardon et ne pas mourir en essayant.

Clés pour réussir à s’excuser pour WhatsApp

Souvent, demander pardon ne fonctionne pas du tout. Il y a même des moments où les gens finissent par se disputer après s’être excusés, car les excuses ne servent pas toujours exclusivement à résoudre les problèmes, mais il doit y avoir une intention proactive de changer le comportement qui a causé le problème. Les clés sont les suivantes :

Il doit s’agir d’excuses vraiment sincères, dans lesquelles le but est de rechercher la réconciliation parce que vous regrettez ce que vous avez fait.

Il doit y avoir une initiative, si vous avez fait une erreur, pour la résoudre et que cela ne se reproduise plus.

Il est nécessaire de préciser que l’erreur aura une solution et que l’autre se sentira soutenu.

Acceptez s’ils décident de ne pas nous pardonner.

Ce n’est pas une mauvaise idée de le faire en personne si possible.

10 phrases pour s’excuser en général : voici comment vous pourrez vous excuser pour WhatsApp

Parfois, je réagis sans réfléchir à ce que je dis. J’ai échoué et je n’ai pas besoin qu’on me le rappelle pour m’en rendre compte. Peut-être que tu ne peux pas me pardonner maintenant, que tu penses que c’est la bonne chose à faire ou non, quelle que soit ta décision, je l’accepterai.

Même s’il m’est toujours difficile d’écrire ce que je ressens, je voulais te dire que tu es une personne spéciale et que tu ne mérites pas ce que je t’ai fait. Du fond du cœur, je vous assure que mon intention n’était pas de vous blesser.

Mes mots n’ont peut-être pas de sens en ce moment, mais je ne supporte pas d’être loin de toi. Tout en toi me manque. Si je vous ai offensé par ce que j’ai fait et dit, vous n’entendrez que mon pardon et mes excuses.

J’espère qu’il n’est pas trop tard pour s’excuser. Je suis tellement désolé pour mes lacunes et mon mauvais choix de mots qui vous ont fait vous sentir mal.

Je réfléchissais à ce que j’avais fait, et je sais juste que je t’aime. Le pardon ne changera pas le passé, mais il changera l’avenir que je veux avec vous.

Bonjour, vous êtes la seule personne que je n’ai jamais voulu avoir tort ou blesser, je suis vraiment désolé.

J’ai l’impression d’être un vrai lâche de t’avoir fait du mal. Veuillez accepter ces sincères excuses. Je promets de ne plus te laisser tomber et je rembourserai toutes tes larmes.

Vous ne pouvez pas calculer à quel point je suis désolé pour ce que j’ai fait. Je sais que ça fait mal, je le comprends, parce que ça me cause une douleur terrible.

Pour que le pardon soit complet, il doit être à la fois offert et accepté. Un homme qui n’admet pas sa culpabilité ne peut pas accepter le pardon.

19 phrases pour s’excuser auprès de son partenaire et se réconcilier

Se disputer avec votre partenaire peut être normal, mais parfois certaines personnes peuvent faire des erreurs qui les font repenser s’ils veulent ou non être avec eux. Ces phrases chercheront le pardon de votre partenaire afin que vous puissiez vous réconcilier et continuer votre vie ensemble. C’est aussi une bonne idée d’utiliser des phrases tirées de livres car, à de nombreuses reprises, elles sont généralement exactes et expliquent ce que nous ressentons mieux que nous-mêmes.

Parfois, nous ne réalisons pas ce que nous avons jusqu’à ce qu’il soit trop tard, pardonne-moi si tu as senti que je ne t’appréciais pas. Je t’aime, s’il te plaît, pardonne-moi.

J’ai fait des erreurs dans le passé, je le sais, mais je ferai de mon mieux pour vous montrer qu’il n’est pas encore trop tard.

Je pense que tu mérites une explication, pardonne-moi.

Tu es la chose la plus précieuse de ma vie, je suis désolé de t’avoir blessé. Mais je sais que le bien qui nous est arrivé est plus que le mal, donnez-moi une autre chance.

C’est ta meilleure version et j’ai de la chance que tu te sois mis à mes côtés. Désolé de ne pas être à la hauteur, je veux être une meilleure personne et apprendre de la vie à vos côtés

La meilleure chose que nous ayons, c’est la possibilité de bien faire les choses. Je ne vous décevrai pas, je vous aime et vous admire.

Je ne ferai pas la plus grosse erreur de toutes : te laisser partir. Donnez-moi une autre chance, je peux m’améliorer. Je t’aime.

Tu n’as aucune idée à quel point ça me fait mal de savoir que je t’ai blessé, ça n’a jamais été mon intention de te blesser comme ça. J’espère que tu peux me pardonner.

Je ne peux pas remonter le temps pour réparer ce que j’ai fait, mais je peux m’excuser parce que tu ne mérites pas de souffrir à cause de moi.

Je préfère tout perdre que te perdre, car sans toi je suis déjà perdu. Nothing n’aurait de sens sans toi dans ma vie, pardonne-moi. Je ferai en sorte que ça en vaille la peine.

Je sais que j’ai fait une erreur et je sais que je t’ai laissé tomber, je n’ai qu’à m’excuser.

Je sais que je t’ai laissé tomber, mais je n’abandonnerai pas et je ne me battrai pas pour nous, je ne ferai pas cette erreur.

Je sais que je t’ai blessé, mais je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour arranger les choses, donne-moi une autre chance.

Je sais que je t’ai blessé, et ça me fait infiniment mal. S’il te plaît, laisse-moi me rattraper d’une manière ou d’une autre.

Je t’offre mon sincère pardon, j’espère que je pourrai faire amende honorable.

Je vous présente mes plus sincères excuses, désolé de vous avoir fait défaut.

Je veux te voir heureux et jamais triste. Si je ne vous aide pas dans ce but, excusez-moi, vous êtes si précieux qu’aucune larme ne doit couler sur votre visage.

Je m’excuse pour le mal que je t’ai causé.

Une action vaut mille mots, j’espère que vous me laisserez vous montrer à quel point je suis désolé.

10 phrases pour s’excuser auprès de la famille et des amis sur WhatsApp

La famille est la chose la plus importante que nous ayons. Par conséquent, leur bonheur est également important et ne leur fait pas échouer de terribles erreurs. De cette façon, nous pourrons nous excuser et nous réconcilier avec nos proches qui font partie de la famille ou de la famille que nous choisissons, c’est-à-dire des amis. Tout ne va pas se féliciter pour la fête des mères, parfois nous devons aussi nous excuser auprès d’eux.

Béni soit celui dont les transgressions sont pardonnées, dont les péchés sont effacés.

Le pardon ne donne pas raison à l’autre personne, il vous libère.

A cet instant, mes pensées s’emmêlent. Tu ne sais pas à quel point je me sens mal, et pire en sachant que tu as tort à cause de moi. Vraiment, pardonnez-moi.

Merci d’être patient avec moi et de m’aider à toujours m’améliorer. Je suis vraiment désolé pour ce que j’ai fait et/ou dit, ils sont mon moteur et je ne veux pas être une pierre dans leur bonheur, désolé.

Je suis désolé de te décevoir, je ne suis pas ce à quoi tu t’attendais, mais je me bats pour être meilleur chaque jour, pour toi… Pour moi. Je suis vraiment désolé.

Je sais que parfois je leur fais perdre leur temps avec moi. Je ne veux pas insister sur le pardon parce que je ne le mérite pas, mais je vais vous demander de m’aider à guérir pour être mieux pour et avec vous.

Je m’excuse si ma peur t’a blessé à nouveau et j’ai essayé de te sortir de ma vie. Tu es tout ce que j’ai et je ne veux pas te faire de mal. Je t’aime.

