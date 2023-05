Qualité sonore, suppression du bruit et nom de famille "Pro": ces écouteurs Xiaomi s’effondrent

Vous avez la possibilité d’obtenir des écouteurs sans fil de haute qualité à prix réduit, mais seulement pour une durée limitée.

Les Redmi Buds 4 Pro.

Certains des meilleurs écouteurs Xiaomi que nous avons testés sont en promotion sur Amazon. Vous pouvez prendre les Redmi Buds 4 Pro pour moins de 70 euros et croyez-moi, c’est un achat spectaculaire. Ils ont été mis en vente pour près de 100 euros et continuent de coûter 79,99 euros dans la boutique officielle Xiaomi, grâce à Amazon vous profiterez du meilleur prix.

Peu importe si vous êtes un fan de Samsung, OPPO ou de toute autre entreprise, les écouteurs Xiaomi se coupleront de manière transparente avec n’importe lequel de vos appareils. Vous n’avez plus d’excuse, emportez la musique que vous aimez partout et profitez-en comme il se doit. Nous vous disons pourquoi ils sont l’une des meilleures options.

Redmi Buds 4 Pro

Ces écouteurs ont tout ce dont vous avez besoin

Nos protagonistes arrivent avec un design rappelant les AirPods Pro, mais ils sont également disponibles dans une finition noire qui leur va très bien. Ils s’adapteront facilement à vos oreilles avec leurs différents coussinets, portez-les confortablement toute la journée. Lorsque vous vous y habituerez, vous ne pourrez plus vous en débarrasser.

Nous avons eu l’occasion d’essayer ces Redmi Buds 4 Pro il n’y a pas si longtemps et nous l’avons dit très clairement, c’est un achat top à moins de 100 euros. Sa qualité sonore nous a laissé plus que satisfait, vous pourrez profiter pleinement de vos artistes préférés. Peu importe que vous soyez plutôt Coldplay, Jason Mraz ou les Twenty One Pilots. De plus, ils intègrent une suppression du bruit assez efficace, isolez-vous des désagréments des bruits extérieurs.

Et quid de l’autonomie ? Personne ne veut d’écouteurs qui s’éteignent au minimum et vous laissent avec votre chanson préférée au milieu. Comme nous l’avons souligné dans l’analyse, ces petits sont capables d’atteindre 6 heures et demie d’utilisation sur une seule charge, un chiffre qui dépasse de nombreux concurrents. Vous savez déjà que si vous en avez besoin de plus il n’y a pas de problème, vous n’aurez qu’à les ranger dans leur étui de recharge pour récupérer de l’énergie.

Redmi Buds 4 Pro

Vous n’avez même pas à débourser 100 euros pour avoir des écouteurs sans fil de qualité. Ces Redmi Buds 4 Pro sont tout ce dont la plupart des utilisateurs ont besoin, capables d’offrir une excellente qualité sonore et une bonne autonomie à laquelle faire confiance. Si vous êtes intéressé, n’y pensez pas trop, l’offre peut prendre fin à tout moment.

