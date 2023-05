Elon Musk trouve enfin quelqu’un « assez stupide » pour prendre le poste de PDG de Twitter

Twitter, le géant des médias sociaux, a récemment fait la une des journaux pour sa recherche d’un nouveau PDG. Rappelons qu’Elon Musk a dit un jour qu’il ne quitterait ses fonctions de PDG de Twitter que lorsqu’il trouverait quelqu’un d’assez stupide pour occuper le poste. Eh bien, il a finalement trouvé cette personne. Elon Musk, qui a pris ses fonctions de PDG après avoir acheté la société pour 44 milliards de dollars en octobre, a annoncé qu’il avait trouvé quelqu’un pour diriger la société de médias sociaux. Quelques heures après son premier tweet, il a de nouveau tweeté en révélant le nom du nouveau PDG de Twitter. Elle s’appelle Linda Yaccarino (ci-après dénommée Linda Y).

Qui est Linda Y. ?

Linda Y. est la présidente des publicités mondiales et des partenariats chez NBCUniversal. Elle travaille pour l’entreprise depuis plus d’une décennie et a joué un rôle déterminant dans la conduite de ses activités publicitaires. Elle est connue pour son expertise dans l’industrie de la publicité et a été nommée l’une des femmes les plus puissantes de la publicité par Adweek.

Le rendez-vous de Linda

Elon Musk a annoncé jeudi qu’il avait trouvé un nouveau PDG pour Twitter et qu' »elle » assumerait le rôle dans six semaines. Suite à son annonce, le Wall Street Journal a rapporté que Linda Yaccarino était en pourparlers pour le rôle. Musk n’a pas nommé le nouveau PDG, mais il est largement admis que Yaccarino est celui qui prendra la relève.

La capacité de Linda dans les annonces

Linda Yaccarino est une responsable publicitaire accomplie avec des décennies d’expérience dans le marketing, les opérations et la distribution de contenu. Elle est actuellement présidente des publicités mondiales et des partenariats chez NBCUniversal. Là-bas, elle supervise toutes les ventes publicitaires mondiales, nationales et locales. Cela comprend les partenariats, le marketing, la technologie publicitaire, les données, la mesure et les initiatives stratégiques. Linda gère une équipe mondiale de 2 000 personnes qui ont généré plus de 100 milliards de dollars de ventes publicitaires.

Elle a joué un rôle essentiel dans le lancement de Peacock, la plate-forme de diffusion en continu financée par la publicité de NBCU, et a adopté de nouvelles façons de mesurer les performances des publicités, ainsi que de forger des partenariats avec Apple News, Buzzfeed, YouTube, Snapchat et Twitter. Linda est également impliquée dans le Forum économique mondial, où elle préside le groupe de travail de l’organisation sur l’avenir du travail et siège au comité directeur des gouverneurs de l’industrie des médias, du divertissement et de la culture. Son parcours et son expérience dans les publicités font d’elle un choix décent pour le poste de PDG de Twitter.

Linda Y. a supervisé plusieurs campagnes et projets notables au cours de sa carrière en tant que responsable publicitaire. En tant que présidente des publicités et des partenariats chez NBCUniversal depuis 2011, elle a supervisé toute la monétisation vidéo premium sur les plateformes de diffusion, de câble et numériques. Elle a également joué un rôle essentiel dans le lancement de Peacock, la plate-forme de diffusion en continu financée par la publicité de NBCU, et a noué des partenariats avec Apple News, Buzzfeed, YouTube, Snapchat et Twitter. Linda a également participé à la création de contenu diversifié et à l’investissement dans les talents. Cela comprend les écrivains, les réalisateurs, les acteurs et les comédiens. Elle a la réputation d’être une leader prospère et innovante dans l’industrie de la publicité.

Que indique la nomination de Linda pour Twitter ?

La nomination de Linda Y au poste de PDG de Twitter est énorme pour l’entreprise. L’activité publicitaire de Twitter a pris un coup sous le règne de Musk. L’entreprise a du mal à regagner la confiance des marques qui paient pour les publicités. L’expertise de Linda Y dans le secteur de la publicité pourrait aider l’entreprise à changer les choses. Sa nomination est également énorme parce qu’elle est une femme. L’industrie technologique a été critiquée pour son manque de diversité, et le nouveau poste de Linda pourrait aider à résoudre ce problème. Il convient également de noter que Linda Y. est la première femme à diriger Twitter.

Quelle est la prochaine étape pour Twitter ?

La nomination de Linda au poste de PDG de Twitter est un pas dans la bonne direction pour l’entreprise. Cependant, elle prendra en charge une litanie de problèmes. L’activité publicitaire de Twitter est en difficulté et l’entreprise perd des utilisateurs au profit d’autres plateformes de médias sociaux. Linda Y. devra élaborer une stratégie pour résoudre ces problèmes et aider l’entreprise à reprendre pied.

Il n’y a pas d’informations claires sur la vision de Linda Y pour l’avenir de Twitter en tant que nouveau PDG. Cependant, on sait qu’elle se concentrera principalement sur les opérations commerciales. En tant qu’ancienne directrice des publicités de NBCUniversal, les compétences diplomatiques de Linda seront mises à l’épreuve dans son nouveau rôle de PDG de Twitter. Ici, on lui demandera de diriger une refonte chaotique et complexe des activités de l’entreprise en difficulté.

Le rôle d’Elon Musk sur Twitter après avoir quitté son poste de PDG

d’Elon Musk Le mandat de PDG de Twitter a été marqué par une série de problèmes et de changements. Depuis qu’il a repris l’entreprise et l’a privée, Musk a supervisé un certain nombre de licenciements. Il y a aussi des problèmes avec les bouleversements d’accès à l’API et le chaos de la vérification. Il a également été critiqué pour la façon dont il gère la liberté d’expression et le type de contenu que la plateforme accepte. Bien sûr, Musk a continué à faire des blagues grossières sur son propre nom d’affichage Twitter. Cela n’a en aucun cas aidé l’entreprise.

Sous le règne de Musk, Twitter a également été confronté à des problèmes et des pannes majeurs et a eu du mal à conserver les marques qui paient pour les publicités. Depuis que Musk a repris l’entreprise, son activité publicitaire est en baisse. Récemment, Musk a tweeté qu’il passerait de son rôle de PDG de Twitter à un rôle plus consultatif. Le rôle d’Elon Musk dans Twitter après avoir quitté son poste de PDG sera président exécutif et directeur technique. Il sera en charge des produits, des logiciels et des sysops. Il prévoit de se concentrer sur la conception de produits et les nouvelles technologies. Cependant, la façon dont l’entreprise gère ses activités et ce qu’elle permet sur la plate-forme sera la décision de Linda Y.

Derniers mots

Le nouveau rôle de Linda Y en tant que PDG de Twitter est énorme pour l’entreprise. Son expertise dans l’industrie de la publicité et son statut de femme pourraient aider l’entreprise à changer les choses. Cependant, elle héritera d’un certain nombre de défis, et il reste à voir comment elle les relèvera. L’avenir de Twitter est incertain, mais la nomination de Yaccarino est un pas dans la bonne direction.

