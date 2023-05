La puissance des coques robustes : un iPhone survit à une chute de 4000 mètres

C’est l’histoire d’un mec qui a oublié de sortir son iPhone de sa poche avant de sauter en parachute.

Voici comment était l’iPhone après une chute à 4000 mètres // Image : @capt_rumcoffee sur TikTok.

Garder à l’esprit que vous avez votre téléphone portable dans votre poche est très important, surtout si vous allez sauter en parachute à 4 000 mètres d’altitude. Il semble que le protagoniste d’une vidéo virale sur TikTok n’en ait pas eu conscience, faisant voler son iPhone dès qu’il a sauté de l’hélicoptère. Cependant, les conséquences n’ont pas été aussi graves que nous pouvons tous l’imaginer, car le boîtier robuste a très bien fait son travail et l’iPhone a survécu.

Ce cas reflète très bien l’énorme résistance de ces types de couvertures, car aucun cas n’aurait pu si bien recevoir l’impact d’une chute de 4000 mètres de haut. Bien sûr, la surface sur laquelle est tombé le téléphone a une influence, une sorte de mélange entre herbe et boue qui a très bien amorti le coup. Bien sûr, il faut garder à l’esprit qu’il ne s’agit pas du premier iPhone à survivre à une chute d’une telle ampleur, il faut donc également saluer le travail d’Apple dans la construction de ses terminaux.

Voici comment un iPhone survit à une chute de 4000 mètres

C’est l’histoire d’un garçon courageux qui a osé sauter en parachute d’une hauteur de 14 000 pieds, soit un peu plus de 4 000 mètres. Dans la vidéo on voit que sa prédisposition à l’aventure est très bonne, mais il a fait une grave erreur : il n’a pas sorti son iPhone de sa poche avant de sauter. Dès qu’il a été propulsé hors de l’hélicoptère, l’iPhone a été propulsé aussi, mais hors de sa poche. Dans la vidéo, on voit clairement comment le téléphone est tourné sans destination fixe, ce qui ne nous rend pas très optimiste quant à son avenir.

@capt_rumcoffee Quand ton téléphone tombe de ta poche à 14 000 pieds #fail #screammovie ♬ son original

Contrairement à toutes les attentes, l’iPhone a survécu à une chute sur une surface molle d’herbe et de boue qui a très bien amorti le coup. Bien sûr, le boîtier robuste qui protégeait le terminal a également sa part à blâmer, ainsi que l’excellente construction faite par Apple. Vous pouvez voir toute la séquence dans la vidéo virale, qui a accumulé 1,3 million de vues sur TikTok au moment où ces mots sont écrits.

Ce n’est pas la première fois que nous voyons comment un iPhone survit à une chute de grande hauteur. Par exemple, une fille a vu son téléphone 7 Plus tomber d’une hauteur de 450 pieds (environ 140 mètres) alors qu’elle montait sur l’attraction StarFlyer à Orlando. Ce qui est impressionnant, ce n’est pas la chute, mais le fait que l’iPhone ait activé l’enregistrement vidéo et nous pouvons voir comment il tombe et comment il continue d’enregistrer une fois qu’il atterrit au sol.

Bien que dans ces deux cas les mobiles Apple aient survécu, il faut toujours tenir compte de la sécurité du terminal. Alors, laissez-le dans un endroit sûr si vous faites du parachutisme et accrochez votre téléphone autour de votre cou si vous comptez l’utiliser au sommet d’une attraction. Bien sûr, il semble qu’il soit aussi particulièrement utile d’utiliser l’iPhone ou tout autre mobile avec un boîtier robuste.

