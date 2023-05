C’est de Xiaomi, il a une remise et c’est l’un des meilleurs achats que j’ai faits

Xiaomi révolutionne votre cuisine avec l’un des appareils à la mode, une friteuse à air qui vous permettra de créer toutes sortes de plats.

Les composants internes de la friteuse Xiaomi.

Cette offre AliExpress met l’un des meilleurs appareils que j’ai jamais achetés sur un plateau d’argent. La Xiaomi Air Fryer tombe à 85 euros, mais seulement pour une durée limitée. Vous avez la possibilité de transformer votre cuisine avec l’un des gadgets à la mode. De plus, vous le recevrez chez vous entièrement gratuitement. Gardez à l’esprit que dans la boutique officielle Xiaomi, il est vendu 99,99 euros, vous pouvez économiser un bon pourcentage.

La friteuse à air Xiaomi vous permettra de créer toutes sortes de plats de manière confortable, rapide et saine. Il est vraiment utile et il ne vous sera pas difficile de l’intégrer dans la cuisine, lorsque vous vous habituerez à l’avoir, il n’y aura plus de retour en arrière. Je vous dis pourquoi c’est l’un des meilleurs appareils que j’ai achetés ces derniers temps.

Friteuse à air Xiaomi 3.5L

La révolution arrive dans votre cuisine

Nous parlons de l’un des appareils de Xiaomi, un design minimaliste inondé de couleur blanche ne pouvait pas manquer. Il aura fière allure dans votre cuisine, avec sa capacité de 3,5 litres, il est plus que suffisant pour deux personnes et ne prendra pas trop de place.

La friteuse Xiaomi Air Fryer dispose de plusieurs modes prédéfinis pour que vous n’ayez pas à vous réchauffer la tête une seconde. Pour les frites, les ailes de poulet, les légumes, le steak et même pour la cuisson d’un gâteau. Sélectionnez simplement le bon programme et appuyez sur le bouton pour commencer à travailler. Si vous préférez, vous aurez également la possibilité de moduler la température et le temps à volonté.

Préparez des plats sans trop de complications, en les laissant très croustillants et sans avoir besoin d’huile. Vous aurez même la possibilité de contrôler la friteuse à distance depuis l’application Xiaomi Mi Home. Démarrez la cuisson, mettez-la en pause, changez le mode, la température… tout ce que vous voulez.

Friteuse à air Xiaomi 3.5L

Je l’utilise pratiquement tous les jours, je ne pourrais pas être plus heureux, la friteuse à air Xiaomi est arrivée pour révolutionner votre cuisine. Pour 85 euros, c’est un excellent achat dont vous tirerez beaucoup, je vous assure que c’est l’un de ces appareils qui en profite vraiment. Car la firme ne vend pas que des smartphones, des wearables ou des trottinettes électriques.

