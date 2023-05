Le secret le mieux gardé du Google Pixel Fold : des photos vers les étoiles sans avoir à utiliser de trépied

Google bombe le torse et explique tous les avantages d’utiliser le mode astrophotographie avec le Pixel Fold.

Le nouveau Google Pixel Fold est idéal pour capturer des photos du ciel nocturne

Il y a quelques jours à peine, Google I/O 2023, la conférence annuelle des développeurs du grand G, s’est tenue à Mountain View et le géant américain nous y a présenté les nouveaux appareils de la famille Pixel, étant les plus attendus et les plus recherchés , sans aucun doute, son premier mobile pliable, le Google Pixel Fold.

Eh bien, Google vient de partager une publication dans sa boutique officielle dans laquelle il révèle l’une des meilleures fonctionnalités de son premier terminal pliable : la possibilité de prendre des photos des étoiles sans utiliser de trépied.

Le Google Pixel Fold amène l’astrophotographie à un nouveau niveau

L’astrophotographie a été l’une des principales caractéristiques des derniers appareils photo Google Pixel, mais dans le Pixel Fold, elle acquiert une pertinence encore plus grande.

En effet, si vous pliez le terminal en deux et que vous le laissez sur une surface stable, vous pourrez prendre une photo du ciel nocturne sans utiliser de trépied ou tout autre accessoire externe et aussi, vous pourrez voir la photo que vous êtes prise à l’aide de l’écran intérieur du Google Pixel Fold.

C’est ainsi que Google lui-même l’explique dans la publication susmentionnée :

« L’une des parties les plus délicates de la photographie est de garder l’appareil photo immobile. Et c’est particulièrement important pour photographier les étoiles, qui nécessitent que l’ouverture reste ouverte plus longtemps. Mais les utilisateurs de Pixel Fold n’ont plus besoin d’un trépied pour stabiliser leurs prises de vue, car le téléphone équilibre parfaitement en mode table, avec un écran pointé directement vers le ciel. De plus, Pixel Fold vous donne une meilleure vue de ce que vous capturez. Son écran partagé vous permet de voir vers quoi pointe l’appareil photo, vous pouvez donc prendre un image du ciel nocturne sans la conjecture. »

Pour démontrer la haute qualité des photographies d’étoiles que vous pouvez prendre avec le Pixel Fold, Google a également partagé plusieurs clichés pris avec le mode astrophotographie de ce terminal, que nous vous laissons ci-dessous :

