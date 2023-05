Super astuce : changez votre SUV pour une Formule 1 et mettez le WiFi de votre mobile Xiaomi à plein régime grâce à ce réglage de MIUI 13 et MIUI 14

Nous ne pouvons pas le nier. La plupart d’entre nous sommes constamment connectés à Internet à la maison, soit pour être informés de tout ce qui se passe autour de nous grâce aux réseaux sociaux, soit même, dans certains cas, pour pouvoir travailler sans avoir à être dans un bureau physique.

Par conséquent, il est essentiel que la connexion WiFi que nous recevons sur notre téléphone mobile soit aussi rapide et stable que possible, mais malheureusement, ce n’est pas toujours le cas. Pour ce faire, Xiaomi a intégré une fonction extrêmement intéressante dans MIUI 13 (également transférée vers MIUI 14) avec laquelle nous pouvons grandement améliorer ce type de problème, que nous vous montrons comment vous pouvez l’activer et en profiter facilement sur votre ordinateur. .

Comment améliorer la vitesse WiFi sur votre téléphone Xiaomi

Dans ce cas, il faut vous dire que cette fonctionnalité fonde son fonctionnement sur la technologie WiFi bi-bande, un outil principalement destiné à pouvoir se connecter simultanément à plusieurs réseaux et augmenter considérablement la vitesse de connexion que notre terminal est capable d’offrir.

De plus, sa configuration est très simple, car la façon de se connecter à un réseau WiFi supplémentaire se fait de la même manière que nous nous connectons régulièrement à un réseau, donc cela ne comporte pas beaucoup de mystère et cela peut causer nos problèmes de vitesse sont résolus définitivement.

Pour pouvoir le configurer dans MIUI 13, vous n’aurez qu’à:

Accédez aux paramètres de votre téléphone Xiaomi et entrez dans la section « Wi-Fi »

Une fois à l’intérieur, cliquez sur « Assistant Wi-Fi » et entrez l’option « Accélération de réseau intelligent »

Maintenant, activez la section « Augmentation de la vitesse Wi-Fi bi-bande » et connectez-vous au deuxième réseau avec lequel vous souhaitez augmenter votre vitesse

Dans le cas de MIUI 14, le chemin a légèrement changé :

Accédez aux paramètres de votre téléphone Xiaomi et entrez dans la section « Wi-Fi »

Une fois à l’intérieur, cliquez sur « Accélération réseau »

Maintenant, activez la section « Augmentation de la vitesse Wi-Fi bi-bande » et connectez-vous au deuxième réseau avec lequel vous souhaitez augmenter votre vitesse

Et c’est tout, une fois que nous nous serons connectés, nous aurons activé cette accélération du réseau, quelque chose que vous pouvez utiliser avec le même réseau qui intègre des signaux 2,4 et 5 GHz et éviter les pertes de connexion qui se produisent parfois avec l’une de ces fréquences avec la même connexion.

Image de couverture | Généré avec Aperture par Lexica

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :