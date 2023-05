« Notifications d’exposition désactivées »: les utilisateurs d’iPhone sont informés de l’expiration de l’urgence de santé publique COVID-19

Avec la sortie d’iOS 16.4 en mars, Apple a ajouté la possibilité pour les autorités sanitaires de mettre fin à leur prise en charge de la fonctionnalité de notifications d’exposition COVID-19 d’Apple.

Maintenant, après la fin de l’urgence de santé publique COVID-19 aux États-Unis jeudi, de nombreux utilisateurs d’iPhone reçoivent désormais des notifications push sur leurs appareils les informant que les notifications d’exposition ont été désactivées dans leur région…

Notification « Notifications d’exposition désactivées » sur iPhone

Jeudi, l’administration Biden a officiellement autorisé l’expiration de la déclaration d’urgence qui a déclaré la pandémie de COVID-19 une urgence de santé publique. Bien que ce changement n’aura pas d’impact immédiat sur la plupart des gens, il entraînera la fin du financement fédéral d’un certain nombre de programmes liés à la COVID.

Jeudi soir, les utilisateurs d’iPhone aux États-Unis ont commencé à recevoir des notifications push sur leurs appareils indiquant que leur autorité sanitaire avait désactivé la prise en charge des notifications d’exposition. « Votre iPhone n’enregistre plus les appareils à proximité et ne pourra pas vous informer d’éventuelles expositions », déclare Apple à ces utilisateurs.

On ne sait pas si ce changement est directement lié à la fin de l’urgence de santé publique COVID-19. Il est également difficile de savoir si chaque agence de santé met fin à son support aux notifications d’exposition. Jusqu’à présent, nous avons vu des rapports de lecteurs à New York, au Nevada et à Washington qui ont reçu la notification sur leur iPhone.

Par exemple, la notification du département de la santé et des services sociaux du Nevada explique :

Merci d’utiliser les notifications d’exposition au COVID-19 par l’intermédiaire du ministère de la Santé et des Services sociaux du Nevada pour vous protéger et protéger votre communauté. Ensemble, nous avons contribué à ralentir la propagation du COVID-19 au Nevada. Les notifications d’exposition ont empêché de nombreux cas pendant la pandémie de COVID-19 et ont permis aux gens de prendre des mesures pour empêcher la propagation de COVID-19 afin d’assurer la sécurité du public. Alors que l’urgence de santé publique met fin à des niveaux élevés de vaccination, l’immunité généralisée de la population et les traitements disponibles ont considérablement réduit le risque de maladie grave à COVID-19, d’hospitalisation et de décès. Les notifications d’exposition seront supprimées le 11 mai 2023. À partir du 11 mai, votre téléphone portable ne vous avertira plus si vous étiez à proximité d’une personne testée positive au COVID-19. Votre vie privée est protégée et aucune position GPS ou information personnellement identifiable n’a été collectée ou stockée. Nous vous alerterons si les notifications d’exposition redeviennent disponibles à l’avenir.

Apple et Google avaient de grands espoirs pour la plate-forme de notification d’exposition, mais elle n’a pas réussi à gagner du terrain en raison en grande partie d’un déploiement dispersé par les États et les agences de santé du monde entier. Par exemple, aux États-Unis, plutôt que de créer une seule application de suivi des contacts, la décision de prendre en charge les notifications d’exposition a été prise par l’autorité de santé publique de chaque État.

Pourtant, d’un point de vue purement technique et technologique, la technologie des notifications d’exposition était incroyablement impressionnante. Regarder Apple et Google s’associer pour développer le système au début de la pandémie en 2020 était incroyablement inspirant.

