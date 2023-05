Android 14 a déjà sa propre statue dans les jardins de Google

Google a déjà placé la statue d’Android 14 dans les jardins de son grand complexe de bureaux situé à Mountain View

Cet Android astronaute est la nouvelle statue qui se trouve déjà dans les jardins du Googleplex

Profitant de la célébration qu’était I/O 2023, Google n’a pas manqué sa tradition de présenter la nouvelle statue correspondant à la dernière version d’Android présentée lors de sa keynote principale, dans les jardins entourant les bureaux situés à Mountain View, en Californie. Cette année c’était au tour d’Android 14, la version du système dont le lancement est prévu pour la fin de l’été prochain.

Même si cela a été un peu plus long que d’habitude, on sait déjà quelle est la statue que Google a érigée dans ses jardins à l’occasion de l’annonce de la prochaine mise à jour majeure du système. Et comme c’est le cas depuis quelques années, cela n’a rien à voir avec les desserts ou tout autre élément gastronomique.

Un Android astronaute : la sculpture d’Android 14 est déjà dans les jardins du Googleplex

Plusieurs des participants à Google I/O 2023 ont eu l’occasion de jeter un premier coup d’œil à la sculpture conçue par Google à l’occasion du lancement d’Android 14, la dernière version de son système d’exploitation. Quelques chanceux ont pu voir la statue d’un astronaute Android, suivant la ligne esthétique que Google utilise depuis février dans tous les éléments liés à Android 14.

En plus des photographies partagées, il est possible de visualiser un modèle 3D de la sculpture, partagé par Mishaal Rahman sur son compte Twitter.

Bien que Google ne l’ait pas confirmé directement, l’utilisation d’un astronaute comme figure représentative de la nouvelle version, ainsi que le logo conçu pour faire référence à Android 14 semblent une référence claire à la mission Apollo 14 envoyée par les États-Unis avec le atterrissage objectif dans les hautes terres lunaires pour la première fois de l’histoire.

Maintenant, il ne reste plus qu’à Google d’introduire un nouvel Easter-egg. dans la prochaine version du système qui fait référence à cette iconographie, de la même manière qu’il l’a fait dans le passé avec chacune des différentes versions d’Android sorties depuis 2008.



