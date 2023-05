OPPO ferme sa division de conception de processeurs

L’usine de conception et de fabrication de puces d’OPPO en Chine a fermé, et tout semble indiquer que la marque a abandonné son projet de concevoir ses propres processeurs.

Deux des derniers smartphones OPPO

Tout semblait indiquer qu’après Apple, Samsung et Google, OPPO serait le prochain fabricant de smartphones à concevoir ses propres processeurs, dans le but d’avoir un plus grand contrôle sur le matériel des produits qu’il lance sur le marché. Mais les plans de la société semblent avoir tourné court et elle a décidé de fermer sa division en charge de la conception des puces.

Ceci est confirmé par plusieurs sources chinoises, qui assurent qu’OPPO a décidé de fermer « Zeku », la filiale chargée de concevoir des puces telles que celles de la série MariSilicon incluses dans certains de ses smartphones haut de gamme les plus récents, et d’assurer qu’il s’agit d’une « décision difficile » prise en raison des « incertitudes de l’économie mondiale et du marché des smartphones ».

Une fermeture « brutale et sans préavis »

Plusieurs employés de Zeku affirment avoir reçu l’avis moins d’un jour à l’avance. OPPO aurait dit aux travailleurs de sa division semi-conducteurs de ne pas se présenter à leur poste dans les bureaux dès le lendemain, et il y a ceux qui admettent qu’ils n’ont même pas pu revenir chercher leur ordinateur portable.

Étonnamment, jusqu’à il y a quelques semaines à peine, OPPO gardait les offres d’emploi pour les postes de Zeku publiées sur certains services utilisés en Chine, tels que WeChat. Plus précisément, plus de 100 profils d’ingénieurs en architecture, en vérification de puces et en développement logiciel ont été recherchés.

Jusqu’à sa fermeture, Zeku comptait plus de 2 000 employés, dont beaucoup appartenaient à certaines des entreprises leaders dans le domaine de la conception de puces, à la suite d’offres succulentes faites par OPPO avec l’idée d’attirer les talents des meilleures entreprises établies. . Un siège de développement avait même été établi en dehors de la Chine, plus précisément à Palo Alto, en Californie.

En tant que l’une des principales entreprises du marché des smartphones sur le marché chinois, il n’est pas surprenant qu’OPPO ait exploré comment avoir plus de contrôle sur le matériel de ses produits.

Elle et Xiaomi avaient clairement indiqué leur intérêt à entrer dans le domaine de la conception de microprocesseurs mobiles, et en 2021, la société avait déjà présenté son premier coprocesseur de sa propre conception, MariSilicon X, chargé de prendre en charge les capacités photographiques des smartphones tels que OPPO Find X5 Pro.TSMC a été chargé de fabriquer les deux générations de la famille MariSilicon conçues par OPPO, et il semble que désormais, il devra également recourir à des tiers pour commander la conception de ses puces.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :