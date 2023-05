Date de sortie d’Android 14, fonctionnalités, appareils pris en charge, etc.

Chaque année, Google publie une nouvelle version de son système d’exploitation mobile, alias Android. Et cette année en 2023, Android 14 sera la dernière version. Comme d’habitude, Android 14 sera d’abord disponible sur les téléphones Pixel, puis sur d’autres téléphones Android de différents OEM tels que Samsung, Nokia, Asus, Motorola, Lenovo, Nothing, OnePlus et d’autres fabricants. Android 14 est déjà disponible en version bêta et nous sommes donc conscients d’un bon nombre de changements et d’améliorations à venir.

Dans cet article, examinons tout ce que nous savons jusqu’à présent sur Android 14, tels que ses aperçus pour les développeurs, la chronologie des versions, les fonctionnalités qui arrivent sur Android 14 ainsi que les appareils pris en charge qui recevront Android 14.

Google a publié ses premiers aperçus pour les développeurs d’Android 14 au mois de février. Comme pour les versions d’Android, les utilisateurs peuvent déjà essayer la version bêta d’Android 14 sur certains appareils. En regardant la version finale de la version stable d’Android 14, cette version devrait être disponible entre août et septembre. C’est à ce moment-là que Google publiera la gamme Google Pixel 8 qui viendra avec Android 14 prêt à l’emploi.

Appareils pris en charge par Android 14

Android 14 est toujours en phase bêta. Mais cela n’indique pas que vous ne sauriez pas quels appareils recevront la mise à jour vers Android 14. Eh bien, nous avons une liste d’appareils qui sont confirmés pour obtenir la mise à jour Android 14. Examinons d’abord la liste de tous les appareils Google Pixel éligibles à la mise à jour Android 14.

Appareils Google Pixel éligibles pour Android 14

Pixel 4a 5G

Pixel 5

Pixel 5a

Pixel 6

Pixel 6 Pro

Pixel 6a

Pixel 7

Pixel 7 Pro

Pixel 7a

Fold de pixels

Pixel 8

Pixel 8 Pro

Autres appareils OEM éligibles pour Android 14

Remarque : ceci n’est pas la liste définitive. De nombreux autres OEM publieront des mises à jour de leurs appareils au fur et à mesure de la sortie de la version stable d’Android 14. Assurez-vous donc de vérifier la liste des appareils pris en charge sur le forum officiel de votre opérateur/marque une fois que l’OEM annoncera un skin personnalisé basé sur Android 14 plus tard cette année.

Caractéristiques d’Android 14

Voyons maintenant les fonctionnalités d’Android 14. Tout le monde est enthousiasmé par les nouvelles fonctionnalités d’un système d’exploitation, surtout s’il s’agit de quelque chose d’assez utile. Alors, jetons un coup d’œil à toutes les nouvelles fonctionnalités qui viendront avec Android 14.

Personnalisation de l’écran de verrouillage

Avec les versions précédentes d’Android, il n’y avait pratiquement aucune personnalisation disponible pour l’écran de verrouillage intégré au système d’exploitation. Avec Android 14, Google vous offre désormais la possibilité de rendre l’écran de verrouillage de votre appareil Android encore plus personnel. Vous pouvez facilement changer les polices, la taille ainsi que la couleur des éléments sur votre écran de verrouillage. Android 14 vous offrira également plus d’options de raccourcis pour diverses fonctions – des fonctions auxquelles vous pouvez accéder immédiatement depuis l’écran de verrouillage.

Fonds d’écran générés par l’IA

Vous pouvez maintenant oublier les fonds d’écran d’origine fournis avec votre appareil Android. Si vous n’aimez pas ces fonds d’écran, pas de problème Android 14 permet désormais à l’utilisateur de décider du type de fond d’écran en fonction du thème sélectionné par l’utilisateur. Selon le thème sélectionné, votre appareil Android 14 utilisera désormais l’IA pour générer immédiatement un fond d’écran. Cela vous permet également d’ajuster l’invite afin d’obtenir un meilleur résultat souhaité.

Trouvez facilement vos appareils perdus

Google Find My est assez basique depuis un bon nombre d’années. Cependant, avec Android 14, les choses vont encore s’améliorer avec le nouveau et mis à jour Find My. Find My s’appuiera désormais non seulement sur Internet pour rechercher le dernier emplacement de votre appareil, mais utilisera désormais les millions d’appareils Android disponibles pour rechercher votre appareil Android manquant. Vous pourrez également rechercher des trackers tels que Tile. Les appareils Android plus anciens pourront également utiliser cette fonctionnalité une fois qu’Android 14 sera officiellement publié.

Créer des fonds d’écran basés sur Emoji

Les emojis sont devenus une partie importante de notre interaction quotidienne sur les réseaux sociaux. Bien que les emojis puissent toujours être utilisés dans les textes, vous pouvez désormais utiliser un fond d’écran basé sur les emojis sur votre appareil Android 14. Ce paramètre de fond d’écran vous permet de choisir parmi de nombreux motifs et couleurs après avoir sélectionné l’emoji. Ce qui est cool, c’est que chaque fois que vous appuyez sur l’emoji sur votre fond d’écran, l’emoji y réagit. Fond d’écran interactif assez cool.

IMG : TechDroider

Fonds d’écran 3D cinématographiques

Avec Android 14, l’époque de l’installation d’une application de fond d’écran qui vous donne des fonds d’écran 3D touche à sa fin. Intégré directement à Android 14, vous pouvez facilement choisir votre image personnalisée à définir comme fond d’écran cinématographique 3D. Le fond d’écran obtiendra des effets de mouvement et créera également un effet de parallaxe sur votre écran d’accueil. Android 14 s’avère être l’un des systèmes d’exploitation les plus personnalisables.

Découvrez pourquoi les applications utilisent votre position

Outre toutes les options de personnalisation intéressantes, Android 14 est également basé sur la prise et l’amélioration de la confidentialité. Lorsque vous installez maintenant une application à partir du Google Play Store et si elle demande un accès à la localisation, Android 14 vous montrera désormais pourquoi l’application vous demande votre position ainsi qu’une notification qui vous indiquera si l’application modifie sa confidentialité. politique.

Choisissez quel type de point d’accès Wi-Fi

Avec l’insertion du Wi-Fi 5 GHz et même 6 GHz, les anciens appareils Android ne pourront pas utiliser ces connexions Wi-Fi haut débit en raison de la prise en charge de la bande manquante. Mais, vous pouvez facilement utiliser votre mobile pour partager Internet avec votre ancien appareil en créant un wifi 2,4 GHz. Android 14 donnera désormais aux appareils Pixel ainsi qu’aux autres appareils Android une option pour activer un hotspot wifi 2,4 GHz au lieu de simplement créer par défaut un hotspot wifi 5 GHz.

Cartes de fidélité basées sur la localisation

Si vous avez utilisé Google Pay pour effectuer n’importe quel type de paiement, vous avez vu que vous obtenez une sorte de récompenses et de cartes à gratter après avoir effectué un paiement. Désormais, avec Android 14, quelle que soit votre application de paiement sans contact, vous obtiendrez gratuitement des cartes de fidélité géolocalisées. Vous obtiendrez ces cartes même si vous n’utilisez pas Google Pay sur votre Android 14. Gagnant-gagnant pour les utilisateurs.

Nouvelle flèche de retour

Maintenant, cela peut ne pas sembler important pour beaucoup d’utilisateurs, mais la flèche arrière d’Android 14 est désormais plus prédictive et vous montre un aperçu de l’écran précédent. La flèche arrière a maintenant aussi une couleur.

Écran de partage de feuille amélioré

Lorsque vous souhaitez maintenant partager un fichier particulier à partir de votre téléphone, l’écran de la feuille de partage sur Android 14 vous montrera désormais des options de partage personnalisées en fonction de l’application à partir de laquelle vous partagez. Cela facilite le partage de quoi que ce soit sans avoir à parcourir de nombreuses options. Vous pouvez facilement partager des choses rapidement.

Verrouiller l’écran PIN Animations

Tout le monde a une configuration PIN pour son appareil Android. Mais, avec Android 14 lorsque vous entrez votre code PIN sur l’écran de verrouillage, maintenant, lorsque vous entrez votre code PIN au lieu de voir les chiffres dans le champ de texte, vous verrez désormais différentes formes pour différents numéros. Cela vous protège de toute personne qui pourrait essayer de voir le code PIN de votre téléphone par-dessus votre épaule.

Ajuster les préférences régionales

Lors de la configuration de votre appareil Android, vous devez normalement définir et choisir la région dans laquelle vous résidez actuellement. Cependant, vous pouvez désormais facilement modifier les unités et le type de nombre. Par exemple, même si votre région utilise Fahrenheit pour la météo, vous pouvez facilement indiquer à votre appareil Android d’utiliser Celsius dans toutes les applications.

Avertissement de batterie extrêmement faible

Sur les versions précédentes d’Android, vous receviez une notification de batterie faible lorsque la batterie était à 10 %. Maintenant, pour rendre les choses encore plus intenses, Android 14 affichera désormais la notification de batterie faible lorsque la batterie est à environ 2 %. Cela sera disponible sur les appareils Pixel. Il pourrait arriver sur d’autres appareils Android en fonction de l’OEM.

Roadmap Android 14

Android 14 est actuellement en phase bêta 1. Oui, il y aura encore plus de mises à jour bêta, environ 4 autres qui seront publiées entre mai et juillet. Vers août ou début septembre, nous devrions obtenir la version stable d’Android 14. À l’heure actuelle, un certain nombre d’OEM publient les mises à jour bêta d’Android 14 sur un certain nombre de leurs appareils.

Android 14 Beta – Comment installer

Désormais, en ce qui concerne la gamme Pixel de Google, tous les appareils pourront s’inscrire à la mise à jour bêta pour Android 14. Dans le cas d’autres OEM, vous devrez flasher manuellement la mise à jour bêta d’Android 14 pour accéder à toutes ces nouvelles fonctionnalités intéressantes. Bientôt, nous devrions voir les OEM déployer des versions bêta d’Android 14 sur ses appareils pris en charge. Si vous avez un téléphone Pixel, vous pouvez consulter ce guide d’installation détaillé d’Android 14 bêta.

Ceci conclut tout ce que vous devez savoir pour rester à jour sur Android 14. Il est bon de voir comment Google se concentre non seulement sur la confidentialité, mais également sur les options et personnalisations utilisateur sensibles. Il faudra un certain temps avant de voir la version complète sur Android 14.

