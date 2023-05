La folie du Redmi Note 12 ne s’arrête pas: le nouveau Redmi Note 12S est déjà officiel au niveau mondial et pointe vers les meilleurs vendeurs

Il semble que Xiaomi ait décidé de nous surprendre avec de nouveaux membres de la famille Redmi Note 12 que personne ne s’attendait à voir arriver sur le marché. Bien qu’il y a quelques jours, nous vous parlions de l’arrivée du nouveau Redmi Note 12 Pro en France, aujourd’hui c’était au tour du Redmi Note 12S, un appareil qui n’est pour l’instant apparu que sur le site Web mondial de la marque.

Et ce que cela fait, c’est que nous n’avons toujours pas la date de commercialisation disponible ni le prix final qu’il aura une fois arrivé dans notre pays, mais au moins nous sommes certains qu’il deviendra un nouveau membre de cette famille peuplée, qui ne présente pas de nouvelles variantes sur le marché mondial.

Fiche technique du Redmi Note 12S

REDMI NOTE 12S DIMENSIONS ET POIDS 159,87 x 73,87 x 8,09 mm 176 grammes FILTRER Écran à points AMOLED de 6,43 pouces

90hz

FHD+ (2400 × 1080 pixels)

Contraste 4 500 000:1, luminosité maximale de 1 000 nits, étalonnage DCI-P3 PROCESSEUR MediaTek Helio G96

GPU Mali-G57 MC2 RAM 6/8 Go LPDDR4X STOCKAGE 128 / 256 Go UFS 2.2 Extensible via Micro SD jusqu’à 1 To CAMÉRA ARRIÈRE Capteur principal 108 MP, f/1.9, capteur 1/1.52″ Ultra grand angle 8 MP, f/2.2, FOV 118°

Capteur macro 2MP, f/2.4 CAMÉRA FRONTALE 16MP, f/2.4 BATTERIE 5 000 mAh

Charge rapide 33 W (chargeur inclus) SYSTÈME OPÉRATIF MIUI 14 + Android 13 CONNECTIVITÉ Double SIM 4G ou SIM + micro SD

Wifi

Bluetooth

GPS L1, Glonass G1, BDS B1 et Galileo E1

nfc

infrarouge

usb de type c

Socket jack 3,5 mm AUTRES Lecteur d’empreintes digitales sur le bouton latéral et reconnaissance faciale double haut-parleur stéréo

Quatre couleurs disponibles : Ice Blue, Pearl Green et Onyx Black PRIX N / A

Un design conforme à celui de ses frères et une quincaillerie plus qu’intéressante

Comme vous pouvez le voir, ce nouveau Redmi Note 12S conserve davantage le design de ses frères, bien que, dans ce cas, une couleur noire ait été ajoutée au module de caméra arrière qui lui donne une touche unique qui nous rappelle beaucoup d’autres téléphones comme le LITTLE X5 5G.

On retrouvera l’un des gros changements sur son écran, puisqu’il s’agit du premier membre de la famille Redmi Note 12 à intégrer une dalle plus petite que les 6,67 pouces habituels. Dans ce modèle, nous avons un panneau AMOLED de 6,43 pouces, un taux de rafraîchissement allant jusqu’à 90 Hz et une luminosité maximale de 1 000 nits, des chiffres plus que suffisants pour avoir une très bonne expérience au quotidien.

D’autre part, le processeur qui a été choisi pour ce terminal est le MediaTek Helio G96 qui est accompagné des configurations de mémoire LPDDR4X et UFS 2.2, un matériel plus que solvable qui sera alimenté par une batterie de 5000 mAh compatible avec une charge rapide de jusqu’à à 33W , une charge dont nous pouvons profiter grâce au chargeur inclus dans la boîte.

Pour le reste, nous continuons à conserver certaines fonctionnalités communes aux mobiles de ce prix, comme la prise jack 3,5 mm, la double SIM 4G avec possibilité d’extension de mémoire via micro SD, le port infrarouge et même, heureusement, la dernière version de MIUI 14 . à côté d’Android 13.

Enfin, il faut préciser que nous sommes devant un mobile avec un double haut-parleur stéréo très apprécié afin d’avoir une meilleure expérience sonore et nous avons une configuration caméra plus que solvable, qui se compose des capteurs suivants :

Capteur principal de 108 MP avec ouverture f/1.9

Objectif ultra grand angle 8 MP avec ouverture f/2.2

Capteur macro 2 MP avec ouverture f/2.4

Caméra frontale 16 MP avec ouverture f/2.4

Prix ​​et disponibilité du nouveau Redmi Note 12S

Comme nous l’évoquions au début de cet article, le nouveau Redmi Note 12S est apparu sur le site Global de la marque à défaut de connaître sa date de disponibilité et son prix officiel. Nous n’avons aucune confirmation qu’il arrivera en France, bien que tout semble indiquer qu’il le fera après quelques semaines, nous serons donc attentifs à toute information pouvant survenir à cet égard.

Plus d’informations | Xiaomi Mondial

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :