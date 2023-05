Le Motorola RAZR 40 Ultra révèle son design dans ses premières images officielles divulguées

Le nouveau Motorola RAZR 40 Ultra peut être vu en détail dans ses trois couleurs : noir, bleu et magenta.

On voit depuis quelques mois comment les fabricants de smartphones lancent leurs propres terminaux pliables pour concurrencer le grand dominateur de ce segment, qui n’est autre que Samsung et son Galaxy Z. Ainsi, après OPPO, avec ses Find N2 et N2 Flip, et Google lui-même, avec son Pixel Fold, a déjà fait un geste, maintenant la prochaine marque à jouer un tour sera Motorola, puisque la firme appartenant à Lenovo finalise les détails pour le lancement de ses nouveaux pliables : le Motorola RAZR 40 et RAZR 40 Ultra.

Une bonne preuve en est qu’une nouvelle fuite vient de révéler le design complet du Motorola RAZR 40 Ultra montrant les premières images officielles du nouveau clapet premium pliable de Motorola.

Le Motorola RAZR 40 Ultra dévoilé

Le « leaker » bien connu Evan Blass (@evleaks sur Twitter) vient de poster un tweet récemment dans lequel il nous montre les premières images officielles du Motorola RAZR 40 Ultra.

Ces images, que nous vous laissons sous ces lignes, viennent confirmer à la fois le nom de l’appareil, RAZR 40 Ultra, puisqu’il se superpose à tous, ainsi que ses trois couleurs disponibles : noir, bleu et magenta.

De même, ces rendus officiels confirment également que le Motorola RAZR 40 Ultra aura un grand écran externe qui occupe presque toute la surface, enveloppant les caméras arrière et le flash LED.

Concernant les spécifications du nouveau fleuron pliant de Motorola, tout semble indiquer que ce smartphone sera équipé d’un écran principal 6,9 pOLED avec une résolution de 1 080 x 2 640 pixels et un taux de rafraîchissement de 144 hertz, avec un écran extérieur pOLED de 3,6 pouces avec une résolution de 1 056 x 1 066 pixels, avec un processeur Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 qui sera soutenu par jusqu’à 12 Go de RAM et jusqu’à 512 Go de stockage interne et avec une batterie de 3 640 mAh avec une charge rapide de 33 W.

Dans la section photographique, le Motorola RAZR 40 Ultra s’engage sur un double module de caméra arrière composé d’un capteur principal de 12 mégapixels, plus précisément le Sony IMX563, et d’un capteur ultra grand-angle de 13 mégapixels, le Hi1336 de SK Hynix et par une caméra frontale de 32 mégapixels équipée du capteur OmniVision OV32B40.



