Pourquoi Samsung n’est-il pas inclus dans la liste des mises à jour Android 14 Beta 2 de Google ?

Google a commencé à publier l’aperçu du développeur d’Android 14 plus tôt cette année. Depuis lors, la société a déployé plusieurs mises à jour pour l’aperçu du développeur. Enfin, en avril, ils ont lancé la première version bêta d’Android 14. Et lors de l’événement I/O 2023, Google a publié la deuxième version bêta publique d’Android 14 qui sera disponible pour sélectionner des appareils de différentes marques OEM. Mais si vous regardez la liste des appareils pris en charge, vous remarquerez peut-être que Samsung est introuvable. Alors pourquoi Samsung n’est-il pas inclus dans l’annonce par Google de la liste de mise à jour d’Android 14 Beta 2 ? Retrouvons-le ici.

Liste des appareils pris en charge pour la mise à jour Android 14 Beta 2

Avant d’entrer dans le vif du sujet, examinons d’abord la liste des appareils éligibles à la mise à jour Android 14 Beta 2.

La liste contient des smartphones et des tablettes comme Nothing, Tecno, OnePlus, iQOO et même Lenovo.

Vivo X90 Pro

iQOO 11

Lenovo Tab Extrême

Nothing Phone (1)

Oppo Find N2

Oppo Find N2 Flip

OnePlus 11

Série Tecno Camon 20

realme GT 2 Pro

Xiaomi 13 Pro

Xiaomi 13

Xiaomi 12T

Tablette Xiaomi 6

Et tous les téléphones Pixel du Pixel 4a (5G)

Pourquoi Samsung n’est-il pas sur la liste des mises à jour Android 14 Beta 2 ?

À première vue, il peut sembler que Samsung retarde sa participation au développement d’Android 14. Mais ce n’est en fait pas le cas. Le rapport suggère que la société travaille et teste en interne OneUI 6.0 basé sur Android 14. On pense que Samsung teste actuellement Android 14 pour ses derniers produits phares comme Galaxy S23, Z Flip 4 et Z Fold 4.

Samsung annoncera le programme OneUI Beta plus tard cette année

En regardant les tendances passées de Samsung, la société devrait annoncer le programme OneUI 6 Beta basé sur Android 14 au troisième trimestre de cette année. Comme la plupart des marques OEM Android, les mises à jour bêta initiales seront déployées pour déterminer s’il y a des bugs. Et la société pourrait déployer une mise à jour stable de OneUI 6 au quatrième trimestre de l’année.

Il y a une autre raison possible au retard de Samsung dans le lancement de la version bêta. En règle générale, les OEM Android autres que Google qui proposent des versions bêta le jour de la sortie n’incluent pas toutes les fonctionnalités logicielles. Ce sont essentiellement des versions simplifiées de leur logiciel à part entière. Par exemple, la mise à jour de Nothing’s Android 14 Beta ne prend pas en charge l’interface Glyph, les applications Nothing’s Stock et plusieurs autres fonctionnalités de personnalisation.

Mais en ce qui concerne Samsung, la société fournit une mise à jour presque complète de ses téléphones dans le programme bêta. Cela garantit que vous ne manquerez aucune des fonctionnalités que vous utilisez dans votre utilisation régulière. Cependant, cette minutie prend du temps, ce qui pourrait être la raison pour laquelle Samsung n’est actuellement pas inclus dans la liste des appareils recevant la mise à jour Android 14 Beta 2.

Actualité mobile de notre partenaire de la semaine