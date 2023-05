Elon Musk annonce qu’il quittera ses fonctions de PDG de Twitter dans moins de deux mois

Le magnat a confirmé qu’il avait déjà un remplaçant pour assumer les fonctions de directeur exécutif du réseau social.

Elon Musk est l’actuel PDG de Twitter après son acquisition à la mi-2022.

L’actuel PDG et propriétaire de Twitter, Elon Musk, a confirmé avoir déjà trouvé une personne pour le remplacer au poste de directeur exécutif au sein de l’entreprise que Musk lui-même exerçait depuis qu’il a décidé d’acquérir le réseau social blue bird mi-2022 pour une valeur d’environ 45 500 millions d’euros.

Bien qu’il n’ait pas révélé de qui il s’agissait, il a confirmé qu' »elle prendra ses nouvelles fonctions dans six semaines ». À partir de ce moment, Musk assumera le rôle de PDG et CTO, supervisant les produits et les opérations de l’entreprise.

Qui sera le nouveau PDG de Twitter ?

Musk lui-même a décidé de prendre la relève en tant que PDG vers la fin de 2022, et depuis lors, il a apporté plusieurs changements substantiels au sein de la plate-forme, notamment la suppression des badges de vérification d’origine (et leur réoctroi plus tard à certains utilisateurs) ou l’arrivée de messages cryptés. pour diriger les messages.

Musk a également fait absorber Twitter par sa société X Holding afin qu’elle ne soit plus une société indépendante, en plus de continuer à porter le nom de « X », une décision visant à promouvoir son idée de finir par créer une application unique « pour tout », qui unifie divers utilitaires, de la messagerie instantanée aux paiements.

Je suis ravi d’annoncer que j’ai embauché un nouveau PDG pour X/Twitter. Elle commencera dans ~6 semaines ! Mon rôle passera à celui de président exécutif et de directeur technique, supervisant les produits, les logiciels et les sysops. – Elon Musk (@elonmusk) 11 mai 2023

Ainsi, le nouveau PDG de Twitter sera en charge de diriger les prochains mouvements de X et Twitter. Bien qu’il ne soit pas clair pour le moment qui a été choisi par Musk, toutes les rumeurs indiquent qu’il s’agit Linda Yaccarinodirecteur de la publicité pour la société de médias américaine NBC Universal.



