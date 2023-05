Les chaînes se rapprochent d’atteindre WhatsApp : c’est ainsi qu’elles fonctionneront

WhatsApp se prépare déjà à concurrencer Telegram et ses chaînes, via une fonction identique qui est sur le point d’atteindre l’application.

Dernièrement, WhatsApp ajoute de nombreuses fonctionnalités qui étaient déjà présentes dans d’autres applications de messagerie, telles que Telegram.

Nous savons depuis un certain temps que WhatsApp expérimente sa propre version de chaînes dans le but de donner aux utilisateurs de son application de messagerie une alternative à l’une des fonctionnalités les plus populaires de Telegram. Mais ce n’est que maintenant que, pour la première fois, nous avons pu voir l’interface et une partie du fonctionnement de ce nouvel outil, qui sera disponible avec une future mise à jour de l’application.

Grâce à une série de captures d’écran partagées par les gens de WABetaInfo, nous pouvons voir une partie de l’interface de cet outil. De plus, nous pouvons voir comment son arrivée signifiera quelques changements dans les différentes sections dans lesquelles l’application est divisée.

L’onglet « États » de WhatsApp changera pour recevoir les chaînes

Dans les deux captures d’écran partagées, extraites de la version bêta de WhatsApp 2.23.10.14 pour Android, on observe comment cette version introduit la fonction « Chaînes » et explique que, grâce à elles, il sera possible de partager des nouvelles, des informations sur les événements et plus avec un large public, puisque les chaînes peuvent avoir des followers illimités.

WhatsApp profite également de la sécurité des chaînes, puisque les abonnés ne peuvent pas voir le numéro de téléphone du créateur et de l’administrateur de la chaîne.

Nous voyons un autre changement important dans la barre d’outils située en bas de WhatsApp, d’où il est possible d’accéder aux différentes sections de l’application. Nous voyons comment la section « Statut » disparaît et à sa place l’onglet « Mises à jour » est inclus. Dans celui-ci, les États et les chaînes auxquelles nous sommes abonnés seront combinés.

Pour le moment, la fonction est en développement et n’est pas disponible pour les utilisateurs de l’application, mais vu que son interface est presque terminée, il ne faudra probablement pas trop longtemps pour qu’elle atteigne la version bêta de WhatsApp en phase de test.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :