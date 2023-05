La dernière fonctionnalité d’Android 14 est idéale pour protéger votre audition

La deuxième bêta d’Android 14 comprend un nouvel avis qui vous avertira que vous écoutez de la musique forte depuis longtemps et si vous ne le faites pas, il baissera automatiquement le volume.

Les dernières nouveautés d’Android 14 vous empêcheront longtemps d’écouter de la musique forte

Il y a quelques jours, Google a tenu sa conférence annuelle des développeurs, une Google I/O 2023 au cours de laquelle, en plus d’annoncer de nouvelles fonctions d’IA pour certaines de ses applications telles que Gmail, Google Maps ou Google Photos et de présenter trois nouveaux appareils, le Google Pixel 7a, Pixel Fold et Pixel Tablet, ont également lancé la deuxième bêta d’Android 14, une version qui comprend des nouveautés vraiment intéressantes.

Google a toujours essayé de vous empêcher d’écouter de la musique à des volumes élevés parce que cela nuit à votre audition, et maintenant il vient d’aller encore plus loin en incluant une fonctionnalité dans Android 14 qui réduit automatiquement le volume si vous n’écoutez pas ses avertissements.

Android 14 protégera vos oreilles que vous le vouliez ou non

Le populaire leaker Android Mishaal Rahman a récemment publié un tweet révélant qu’Android 14 déploie une nouvelle fonctionnalité pour protéger votre audition : une alerte sonore sur les écouteurs.

Jusqu’à présent, le système d’exploitation mobile de Google vous envoyait un avertissement si vous augmentiez le volume au-dessus des niveaux recommandés, mais à partir d’Android 14, si vous écoutez de la musique forte avec des écouteurs, une notification en plein écran apparaîtra pour vous alerter des effets nocifs. à vos oreilles et vous donnera la possibilité de baisser le volume ou de continuer à écouter au niveau sonore actuel.

Mais la grande nouveauté de cette fonctionnalité est que si vous dépassez cinq fois la durée d’écoute maximale recommandée à fort volume, elle réduira automatiquement le volume de la musique que vous écoutez et vous affichera le message suivant :

« Attention, vous avez dépassé 5 fois le nombre de signaux sonores forts pouvant être entendus en toute sécurité en une semaine avec des écouteurs. Le volume a été baissé pour protéger votre audition. »

Cette nouvelle fonctionnalité est déjà activée dans la deuxième bêta d’Android 14, mais elle est toujours en cours de développement, ce qui indique qu’elle peut encore subir des modifications avant d’atteindre officiellement la nouvelle version d’Android.

