L’un des Samsung Galaxy A les moins chers reçoit une mise à jour de sécurité majeure

Le Samsung Galaxy A13 4G reçoit la mise à jour Android de mai 2023

Comme promis, Samsung continue de mettre à jour une grande partie de ses mobiles, aussi bien haut de gamme que milieu de gamme et entrée de gamme, avec le dernier patch de sécurité Android, comme en témoigne le fait qu’une trentaine de smartphones de la firme ont déjà a reçu la mise à jour Android de mai 2023.

Samsung n’a jamais négligé ses smartphones les plus modestes en matière de mises à jour et une bonne preuve en est que la société coréenne a commencé à déployer la dernière mise à jour de sécurité Android dans l’un de ses Galaxy A les plus abordables, le Samsung Galaxy A13 4G.

Le Samsung Galaxy A13 4G est mis à jour avec le correctif de sécurité de mai 2023

Comme nous l’a confirmé, une nouvelle fois, le média spécialisé SamMobile, la firme coréenne a commencé à sortir la mise à jour Android de mai sur le Samsung Galaxy A13 4G aux États-Unis avec la version de firmware A135U1UES3BWD2 et dans plusieurs pays d’Amérique latine comme la Colombie ou le Paraguay. avec le numéro de build A135MUBS3BWD2.

Dans les deux cas, cette nouvelle mise à jour inclut le correctif de sécurité de mai 2023, qui corrige plus de 70 vulnérabilités de sécurité et de confidentialité détectées dans le système, corrige un certain nombre de bugs généraux dans l’interface utilisateur et améliore les performances et la stabilité du terminal.

Le Samsung Galaxy A13 4G lancé début 2023 avec One UI 4 basé sur Android 12, a été mis à jour vers Android 13 avec One UI 5.0 plus tôt cette année et a déjà commencé à recevoir One UI 5.1 dans certaines régions.

Si vous avez un Galaxy A14 5G dans l’un de ces pays et que vous souhaitez appliquer cette mise à jour, il vous suffit d’accéder à la section Mise à jour logicielle, qui se trouve dans les paramètres de votre smartphone, et de cliquer sur le bouton Télécharger et installer.

