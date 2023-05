Android Automotive grandit aux I/O 2023 : vous pourrez bientôt regarder YouTube dans votre voiture ou rencontrer des équipes

Non seulement Google allait vivre sur l’IA, mais dans son I/O 2023, nous avons également vu des améliorations importantes pour Android Automotive, qui recevra bientôt des « outils supplémentaires » tels que Waze, Microsoft Teams, Zoom et même YouTube.

Depuis le début de l’ère Android Automotive, Volvo et Polestar ont toujours mené toutes leurs avancées avec Google.

Nous vivons l’une des entrées/sorties Google les plus complètes et les plus intéressantes de ces dernières années, avec l’arrivée d’innombrables nouvelles fonctionnalités et améliorations pour presque tout l’écosystème d’un Google qui a accueilli l’intelligence artificielle à bras ouverts, bien qu’il nous ait également présenté améliorations pour toutes les versions d’Android, à la fois la ‘Beta 2’ d’Android 14 ainsi que Wear OS 4 pour les montres intelligentes et plus tard le renouvellement d’Android Automotive pour les voitures.

En fait, la croissance de Wear OS est assez liée à celle d’Android Automotive, car dans les deux cas, Google a mis l’accent sur les « outils supplémentaires » qui, pour les smartwatches, ont commencé avec la compatibilité WhatsApp, tandis que pour les véhicules, ils incluront la vidéoconférence et l’arrivée de plus d’applications natives à la fois de Google et de tiers, à commencer par certaines clés comme Waze ou YouTube.

Cabe recordar que no hablamos de Android Auto, sino de la versión de Android auspiciada por la Automotive Alliance e impulsada por Google junto a Volvo y Polestar, que han estado siempre muy implicados en la tarea de llevar « la misma experiencia de tu móvil, a ta voiture ».

Comme le rapportent les amis de The Verge, les applications préinstallées dans les voitures avec Android Automotive seront bientôt rejointes par des outils de vidéoconférence tels que Zoom, Microsoft Teams ou même Cisco Webex, des applications qui seront sûrement appréciées par ceux qui voyagent beaucoup de travail ou qui perdent des heures dans les embouteillages des grandes villes.

Évidemment, pour utiliser une caméra, il faudrait qu’elle soit présente dans l’habitacle, mais vu qu’il y a de plus en plus de technologie intégrée et que des véhicules comme le Lynk & Co. ont déjà des caméras intérieures, il n’est pas déraisonnable de penser que nous discutera très bientôt avec des amis ou avec des collègues de travail sans quitter le véhicule et à travers les outils de visioconférence les plus populaires.

Les voitures avec Android Automotive (à ne pas confondre avec Android Auto) nous permettront bientôt, lorsqu’elles seront à l’arrêt, de tenir des visioconférences ou de regarder des vidéos sur YouTube, ainsi que de jouer à des jeux vidéo et d’utiliser des applications plus compatibles.

No sólo eso, y es que al parecer Google quiere crear una biblioteca de aplicaciones y juegos compatibles con Android Automotive, tanto de creación propia como de terceros, empezando además por llevar a los vehículos aplicaciones clave como el navegador social Waze o la reproducción de vídeos YouTube.

Inutile de dire que toutes ces applications nécessiteront que la voiture soit garée pour fonctionner, car sans aucun doute la sécurité passe toujours en premier lorsque nous conduisons, mais comme il est logique dans ce cas, nous ne pouvons que remercier et être heureux de l’enrichissement de l’Android écosystème pour les véhicules, qui va sûrement continuer à se développer petit à petit à mesure que les voitures connectées se démocratisent.

Pour l’instant, il convient de rappeler qu’à part Volvo et Polestar, seuls Chevrolet, GMC, Cadillac, Renault et Honda ont adopté le système d’exploitation Android pour leurs systèmes d’infodivertissement, bien que très bientôt nous le verrons également dans le nouveau Ford Sync qui est effectivement basé chez Android Automotive.

Nous verrons si, à moyen terme, davantage de fabricants sont encouragés à rejoindre l’alliance et à commencer à utiliser Android dans leurs voitures, mais pour l’instant, continuez à grandir !

