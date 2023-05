Nouveau roi dans DxOMark: le mobile avec le meilleur appareil photo au monde est à nouveau un Huawei

Le dernier « fleuron » de Huawei, avec toutes les limitations du constructeur de Shenzhen, parvient à signer 156 points pour devenir le nouveau leader photographique du « classement » DxOMark.

L’emblématique arrière du Huawei P60 Pro, qui selon eux devrait ressembler à un appareil photo professionnel.

Avec ou sans limites, il semble que Huawei ait passé le jeu de la photographie mobile et aussi celui de DxOMark par extension, et que le classement populaire de l’entreprise française soit fiable ou non, la vérité est que ses analyses sont sûrement les plus consciencieuses en l’industrie en matière de multimédia, et leurs avis sont parmi les plus écoutés.

Ainsi, récemment présenté sur les marchés internationaux, la vérité est que nous pouvons déjà confirmer que le Huawei P60 Pro est le nouveau roi de DxOMark et donc le téléphone mobile avec le meilleur appareil photo de la planète, surpassant ses compatriotes l’OPPO Find X6 Pro et le Honor Magic5 Pro, qui complète un podium qui a finalement « retiré » le Huawei Mate 50 Pro.

Huawei ne succombe pas au veto de Trump et domine à nouveau l’industrie en matière de photographie mobile, même si son nouveau produit phare, le Huawei P60 Pro, ne dispose plus du matériel le plus récent ni de la firme réputée Leica.

Et tout cela avec les limites du fabricant de Shenzhen, qui est toujours plongé dans ses problèmes avec les États-Unis et ne dispose donc pas du matériel le plus récent, ni de la firme réputée Leica dont Xiaomi se vante désormais.

Quoi qu’il en soit, nous sommes confrontés au meilleur mobile en termes de photographie, et si cela vous intéresse beaucoup, sachez que Huawei vend le P60 Pro en Europe, France incluse, donc ceux qui sont intéressés par un appareil photo attaché à un smartphone qui fonctionne avec Harmony OS (Android avec un autre masque) ici, vous avez une excellente option.

156 points en tête dans DxOMark pour les prochains mois

Nous le donnons déjà comme leader dans les mois à venir car je ne pense pas qu’à ce stade il y ait quelqu’un qui puisse disputer ce trône à Huawei, du moins jusqu’à ce qu’Apple arrive avec la prochaine génération d’iPhone. Et c’est que tous les coqs du secteur sont déjà présentés et analysés, et seul le Xiaomi 13 Ultra pourrait cracher le produit phare de Huawei, précisément avec l’aide précieuse du Leica allemand.

Ainsi, le classement DxoMark reste ainsi pour clôturer le premier semestre 2023, avec un « top 10 » mettant en vedette et presque monopolisé par des firmes d’origine chinoise, bien qu’Apple et Google sortent la patte :

Huawei P60 Pro – 156 points OPPO Trouver X6 Pro – 153 points HONOR Magic5 Pro – 152 points OPPO Trouver X6 – 150 points Huawei Mate 50 Pro – 149 points Google Pixel 7 Pro – 147 points HONOR Magic4 Ultimate – 147 points Apple iPhone 14 Pro Max – 146 points Apple iPhone 14 Pro – 146 points Huawei P50 Pro – 143 points

Quant au produit phare de Huawei pour ce 2023, la vérité est que ses possibilités commencent déjà à être aperçues à partir de la fiche technique, et c’est qu’en l’absence d’entreprises illustres, sa distribution photographique est très appréciée, basée sur un objectif à ouverture variable qui ressemblent par leurs fonctionnalités à celles d’un appareil photo compact traditionnel :

48 MP (principal), ouverture variable f/1.4-f/4.0, 25 mm, autofocus hybride PDAF + laser, OIS

48 MP (téléobjectif), ouverture f/2.1, 90 mm, autofocus PDAF, OIS à décalage de capteur, zoom optique 3,5x

13 MP (ultra large), ouverture f/2.2, 13 mm, autofocus

Moteur Huawei XMAGE, Flash LED, auto-HDR, zoom hybride 100x, vidéo [email protected]/60fps avec gyro-EIS et ralenti [email protected]

Un système équilibré et polyvalent qui ne nécessite pas de quatrième capteur ni de fanfare importante, mais comme vous le verrez, il atteint d’excellentes performances globales dans tous les types de conditions, également lors de l’enregistrement vidéo en basse lumière, où il se démarque grandement.

Dans leur analyse, les amis de DxOMark affirment que son ouverture variable permet à tout le monde de rester concentré sur les photos de groupe grâce à une grande profondeur de champ, atteignant également un excellent niveau de détail en zoom et des couleurs impressionnantes de réalisme, notamment en termes de tons de peau même en conditions de faible luminosité.

Les performances macro pour les photos de produits sont également très bonnes, et la plage dynamique est large en paysage ou en portrait, avec un bon contraste toujours dans toutes sortes de conditions.

De plus, l’autofocus est rapide et précis, tandis que les niveaux de bruit sont très bien calibrés et les effets de flou sont de la plus haute qualité pour des portraits impeccables.

No en vano, es precisamente en la exposición, el color, el autoenfoque, el bokeh y el zoom donde el Huawei P60 Pro ha cosechado sus mejores cifras, así que sí amigos, Huawei vuelve al trono de la fotografía móvil y además por la puerta grand.

Bien sûr, avoir un P60 Pro dans vos poches vous coûtera un bon bec, et c’est que le terminal a débarqué en France à partir de 1 199 euros dans la boutique en ligne du fabricant, où vous recevrez une Huawei Watch GT 3 en cadeau et un remise de 100 euros avec le code ADIFOOSION.

Avoir le meilleur n’a jamais été bon marché !

