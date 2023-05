La tablette la plus bestiale de Xiaomi touche le fond en grand : écran 120 Hz, Snapdragon 860 et Android 13

Plus de 100 euros de remise pour la meilleure tablette Android en rapport qualité prix. Attention, seulement pour un temps limité.

Grand écran, puissance, système d’exploitation Android et énorme batterie dans cette tablette Xiaomi en vente.

Rares sont les tablettes qui battent le Xiaomi Pad 5 en termes de rapport qualité-prix. Il s’agit d’une tablette Android avec un grand écran de 120 hertz, un puissant processeur Qualcomm Snapdragon 860 qui peut effectuer n’importe quelle tâche et une batterie de 8 720 mAh qui dure deux jours d’autonomie. Tout cela, et bien plus encore, peut être à vous pour seulement 290 euros si vous achetez le Xiaomi Pad 5 sur AliExpress en utilisant le coupon ESMAY30.

Le Xiaomi Pad 5, qui était déjà réduit à 320 euros, tombe à 290 euros si vous utilisez ce coupon de réduction. Il vous suffit de saisir le code ESMAY30 dans la rubrique « Code promotionnel » que vous trouverez dans la fenêtre d’achat. Le modèle qui baisse de prix est celui avec 6 Go de RAM et 128 Go de stockage interne, avec un prix de vente initial de 399,99 euros. Par conséquent, vous économiserez 110 euros sur l’achat et vous recevrez le Xiaomi Pad 5 à la maison en quelques jours sans payer les frais de port.

Cette tablette Xiaomi est également en vente sur Amazon, même si elle ne descend qu’à 327 euros. Si vous préférez acheter dans le store Xiaomi d’origine, il ne descend pas en dessous des 399,99 euros d’origine. La Xiaomi Pad 5 fait partie des meilleures tablettes Android que vous puissiez acheter actuellement, découvrons pourquoi.

tablette Xiaomi 5

Achetez le Xiaomi Pad 5 avec une remise unique

Le Xiaomi Pad 5 est une tablette idéale à utiliser aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur de la maison. Il mesure 6,85 millimètres d’épaisseur et ne pèse que 511 grammes, vous pouvez donc l’utiliser pendant des heures et le transporter confortablement dans votre sac à dos. Les larges marges qui entourent l’écran sont également essentielles, car elles nous permettent de le saisir sans toucher accidentellement. Le modèle qui baisse de prix est le coloris gris cosmique, élégant et dédié.

Lors de l’analyse du Xiaomi Pad 5, nous avons découvert que l’écran est l’un de ses points forts. Il s’agit d’un panneau LCD de 11 pouces, d’une résolution de 2,5K (2560 x 1600), d’une luminosité maximale de 500 nits et d’un taux de rafraîchissement de 120 hertz. Selon nos tests, les images sont bonnes pour leur netteté, leurs couleurs et leur fluidité. Si l’on ajoute que le travail des quatre enceintes avec Dolby Atmos est très bon, on peut confirmer qu’il s’agit d’une tablette idéale pour regarder des vidéos, des séries et des films.

Sous le châssis fonctionne le Qualcomm Snapdragon 860, un processeur très puissant qui permet d’utiliser le Xiaomi Pad 5 pour n’importe quelle tâche. Cette tablette offre de bonnes performances lors de la visualisation des réseaux sociaux, lors de la navigation sur Google Chrome, lors de la lecture de jeux et également lors de l’édition d’images, c’est un passe-partout. Cette puissance en fait également une bonne tablette pour les étudiants, vous pouvez l’utiliser pour prendre des notes ou faire du travail.

Dans la fiche technique du Xiaomi Pad 5 que nous vous recommandons, on retrouve deux appareils photo, un arrière de 13 mégapixels et un avant de 5 mégapixels. De cette façon, l’appareil est également utilisé pour prendre des photos, des vidéos et des appels vidéo. Son système d’exploitation a déjà été mis à jour vers Android 13 avec MIUI pour Pad, vous aurez donc toutes les nouvelles. Attention, il est également compatible avec le stylet Xiaomi, au cas où vous souhaiteriez l’utiliser pour dessiner ou écrire.

tablette Xiaomi 5

La touche finale de ce Xiaomi Pad 5 est la batterie de 8 720 mAh, d’une grande capacité. En pratique, cela se traduit par une autonomie d’environ deux jours avec une utilisation légère. Il promet plus de 16 heures de lecture vidéo, vous pouvez donc l’utiliser à l’extérieur de la maison sans craindre de manquer de batterie sans le chargeur à proximité. En parlant de cet accessoire, il faut mentionner que celui qui vient dans la boîte est de 22,5 W, mais la tablette prend en charge une charge rapide de 33 W. Si vous souhaitez profiter de cette puissance maximale, sur Amazon vous pouvez trouver des chargeurs 33W compatibles, comme la marque Askubsku pour moins de 25 euros.

Chez Netcost-security.fr, nous avons passé quelques semaines à utiliser le Xiaomi Pad 5 tous les jours et, pour être honnête, ce fut une surprise en raison de sa haute qualité. C’est pourquoi nous le recommandons chaque fois que le prix baisse comme c’est actuellement le cas sur AliExpress, où vous pouvez l’acheter pour seulement 290 euros avec le coupon ESMAY30.

Cet article propose de manière objective et indépendante des produits et services susceptibles d’intéresser les lecteurs. Lorsque l’utilisateur effectue un achat via les liens spécifiques qui apparaissent dans cette actualité, Netcost-security.fr reçoit une commission. Rejoignez la chaîne de bonnes affaires Netcost-security.fr pour découvrir les meilleures offres avant tout le monde.

