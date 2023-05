Utilisez-vous un haut-parleur intelligent ? C’est pourquoi vous devez être prudent avec votre routeur

C’est ce que vous devez savoir avant d’acheter un haut-parleur intelligent et cela est lié à votre routeur.

C’est pourquoi un routeur peut tout gâcher

Chaque jour, nos maisons sont plus technologiques. Le centre de la domotique se trouve aujourd’hui dans les haut-parleurs intelligents, il est donc important de prendre en compte un certain nombre de choses avant de les acheter, car l’expérience peut être moins intéressante que nous ne l’imaginons en raison d’un ennemi inattendu : notre propre routeur. Pour cette même raison, nous allons essayer de comprendre quelles sont les raisons pour lesquelles nos haut-parleurs Bluetooth intelligents souffrent de problèmes de décalage et de problèmes différents.

Si vous avez un haut-parleur intelligent, vous devez faire attention au routeur

De Android Authority, ils ont expliqué les raisons pour lesquelles notre maison intelligente peut trouver un grand ennemi dans notre routeur. Dans les faits, il est parfois conseillé de ne pas se contenter de celui proposé par l’opérateur et d’essayer d’en obtenir un autre qui possède de meilleures fonctionnalités afin de vraiment profiter d’une bonne connexion internet.

Un routeur de mauvaise qualité peut affecter négativement notre maison intelligente. Par exemple, plus nous avons de choses connectées, il est possible que certaines zones de la maison soient laissées sans connexion Internet. Surtout si ces zones sont relativement éloignées et occupent beaucoup d’espace dans notre maison, ce qui fait que les fonctions intelligentes de ces appareils tombent à l’eau et cessent d’être intéressantes. À cela, il faut ajouter que les routeurs de faible qualité n’offrent pas une valeur de sécurité suffisante pour les rendre attractifs puisque nous pouvons subir d’importantes cyberattaques. Cela pourrait mettre en danger la sécurité de notre maison, la rendant assez dangereuse pour notre usage quotidien. Surtout si nous avons installé des serrures intelligentes.

Pour cette raison, l’important avec le routeur est qu’il dispose d’une puissance optimale, suffisante pour pouvoir gérer un grand nombre d’appareils avec une vitesse Internet suffisamment grande pour qu’il n’y ait pas de raccrochages ou de déconnexions inattendues. Apparemment, les haut-parleurs intelligents de nombreux utilisateurs ont cessé de fonctionner ou se sont coupés au milieu de la lecture d’un message ou d’une chanson parce que le WiFi n’était pas assez puissant pour faire son travail avec succès.

En bref, le plus important est d’obtenir l’un des meilleurs routeurs WiFi 6 du marché pour pouvoir être sûr que la nouvelle génération de WiFi offrira un niveau de stabilité plus élevé dans les produits qui en ont besoin en raison de l’importance qu’elle revêt.

Cependant, dans de nombreux cas, il peut simplement s’agir d’une erreur de configuration de notre routeur et du fait qu’il a vraiment assez de puissance pour pouvoir gérer tous vos appareils. À certaines occasions, certaines entreprises « capturent » le routeur pour des raisons de sécurité afin qu’il n’y ait pas d’abus dans notre réseau WiFi. Ainsi, il existe des moyens d’entrer dans le routeur depuis notre mobile et de pouvoir configurer la connexion pour qu’elle fonctionne de manière plus stable, sécurisée et dynamique en fonction de nos besoins.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :