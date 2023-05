Windows 11 build 22621.1776 ajoute des sous-titres dynamiques pour plus de langues

Microsoft publie une nouvelle version 22621.1776 de Windows 11 pour les Insiders dans le canal Release Preview. La nouvelle mise à jour est en ligne pour Windows 11 version 22H2. Et cette nouvelle mise à jour s’accompagne de nombreuses nouveautés. Donc, si vous êtes un Insider sur le canal Release Preview, vous pouvez tester toutes les nouvelles fonctionnalités.

Si vous faites partie du canal de prévisualisation de la version, vous êtes peut-être déjà au courant de ces mises à jour. Sinon, le canal Release Preview reçoit une mise à jour tous les mois avec de nombreux changements et améliorations. La dernière version d’aperçu pour la version 22H2 de Windows 11 a été publiée avec la version 22621.1631.

En parlant de changements, la nouvelle version 22621.1776 de Windows 11 apporte la prise en charge de plus de langues à la fonction de sous-titrage en direct. La mise à jour modifie également la page d’aide de la commande d’accès vocal dans l’application. Et un nouveau sélecteur de widgets commence également à être déployé sur le canal de prévisualisation des versions et le canal bêta. Vous pouvez consulter le changelog complet ci-dessous.

Sélecteur de widgets

Nouveau! Cette mise à jour ajoute des sous-titres dynamiques pour les langues suivantes : Chinois (simplifié et traditionnel) Français (France, Canada) Allemand italien Japonais Portugais (Brésil, Portugal) Français danois Anglais (Irlande, autres dialectes anglais) coréen



Pour activer les sous-titres dynamiques, utilisez le raccourci clavier WIN + Ctrl + L. Vous pouvez également utiliser le menu déroulant d’accessibilité des paramètres rapides. Lorsque vous l’allumez pour la première fois, Windows vous demandera de télécharger le support de reconnaissance vocale requis. La prise en charge de la reconnaissance vocale peut ne pas être disponible dans votre langue préférée ou vous pouvez souhaiter une prise en charge dans d’autres langues. Vous pouvez télécharger la prise en charge de la reconnaissance vocale depuis Paramètres > Heure et langue > Langue et région. Pour en savoir plus, consultez Utiliser les sous-titres dynamiques pour mieux comprendre l’audio.

Nouveau! Cette mise à jour modifie la page d’aide de la commande d’accès vocal dans l’application. Chaque commande a maintenant une description et des exemples de ses variations. La barre de recherche vous permet de trouver rapidement des commandes. Les nouvelles catégories fournissent des indications supplémentaires. Vous pouvez accéder à la page d’aide sur les commandes dans la barre d’accès vocal depuis Aide > Afficher toutes les commandes ou utiliser la commande d’accès vocal « Que puis-je dire ? Notez que la page d’aide peut ne pas inclure toutes les commandes. Par ailleurs, les informations supplémentaires peuvent être inexactes. Nous prévoyons de le mettre à jour à l’avenir. Pour une liste de toutes les commandes d’accès vocal, voir Utiliser l’accès vocal pour contrôler votre PC et rédiger du texte avec votre voix.

Nouveau! Cette mise à jour ajoute la prise en charge de la commande d’accès vocal pour les dialectes anglais suivants : Royaume-Uni Anglais) Anglais (Inde) Anglais (Nouvelle-Zélande) Anglais (Canada) Anglais (Australie)



Lorsque vous activez l’accès vocal pour la première fois, Windows vous demande de télécharger un modèle vocal. Il se peut que vous ne trouviez pas de modèle vocal correspondant à votre langue d’affichage. Vous pouvez toujours utiliser l’accès vocal en anglais (États-Unis). Vous pouvez toujours choisir une langue différente dans Paramètres > Langue dans la barre d’accès vocal.

Nouveau! Cette mise à jour ajoute de nouvelles commandes de sélection de texte et d’édition d’accès vocal. Quelques exemples sont dans le tableau ci-dessous.

Nouveau! Cette mise à jour ajoute une icône d’état VPN, un petit bouclier, à la barre d’état système. Il s’affiche lorsque vous êtes connecté à un profil VPN reconnu. L’icône VPN sera superposée dans la couleur d’accentuation de votre système sur la connexion réseau active.

Nouveau! Vous pouvez désormais choisir d’afficher les secondes dans l’horloge de la barre d’état système. Pour l’activer, accédez à la section Comportements de la barre des tâches dans Paramètres > Personnalisation > Barre des tâches. Vous pouvez également cliquer avec le bouton droit sur la barre des tâches pour accéder rapidement aux paramètres de la barre des tâches.

Nouveau! Cette mise à jour fournit un bouton de copie pour vous permettre de copier rapidement les codes d’authentification à deux facteurs (2FA). Ce sont des toasts de notification que vous recevez des applications installées sur votre PC ou des téléphones connectés à votre PC. Notez que cette fonctionnalité ne fonctionne que pour l’anglais.

Nouveau! Cette mise à jour ajoute des raccourcis clavier d’accès au menu contextuel de l’explorateur de fichiers. Une touche d’accès est un raccourci d’une seule touche. Vous pouvez l’utiliser pour exécuter rapidement une commande dans un menu contextuel à l’aide de votre clavier. Chaque touche d’accès correspond à une lettre dans le nom d’affichage de l’élément de menu. Pour essayer cela, vous pouvez cliquer sur un fichier dans l’explorateur de fichiers et appuyer sur la touche menu de votre clavier.

Nouveau! Cette mise à jour ajoute le mode kiosque multi-applications, qui est une fonctionnalité de verrouillage. Si vous êtes un administrateur, vous pouvez spécifier les applications qui peuvent s’exécuter sur un appareil. Les autres applications ne fonctionneront pas. Vous pouvez également bloquer certaines fonctionnalités. Vous pouvez configurer des types d’accès et des applications distincts à exécuter pour différents utilisateurs sur un seul appareil. Le mode kiosque multi-applications est idéal pour les scénarios dans lesquels plusieurs personnes utilisent le même appareil. Quelques exemples sont les travailleurs de première ligne, la vente au détail, l’éducation et les tests. Certaines personnalisations de verrouillage incluent : Limiter l’accès aux paramètres, à l’exception de certaines pages, telles que le Wi-Fi et la luminosité de l’écran Afficher uniquement les applications autorisées dans le menu Démarrer Bloquer certains toasts et fenêtres pop-up



Actuellement, vous pouvez activer le mode kiosque multi-applications à l’aide de PowerShell et de WMI Bridge. Pour en savoir plus, consultez Utiliser le fournisseur WMI MDM Bridge pour créer un kiosque client Windows et Créer le fichier JSON. La prise en charge de Microsoft Intune, de la gestion des appareils mobiles (MDM) et de la configuration du package de provisionnement sera bientôt disponible.

Nouveau! Cette mise à jour introduit la collecte de vidage de mémoire du noyau en direct (LKD) à partir du Gestionnaire des tâches. À l’aide de LKD, vous pouvez collecter des données pour résoudre un problème pendant que le système d’exploitation continue de fonctionner. Cela réduit les temps d’arrêt lorsque vous devez enquêter sur un programme qui ne répond pas ou sur des échecs à fort impact. Pour en savoir plus, voir Vidage de la mémoire en direct du Gestionnaire des tâches.

Pour capturer un LKD, accédez à Gestionnaire des tâches > Détails. Cliquez avec le bouton droit sur le processus système. Sélectionnez Créer un fichier de vidage de la mémoire du noyau en direct. Cela capture un vidage mémoire complet du noyau en direct ou de la pile du noyau. Le vidage sera écrit dans un emplacement fixe : %LocalAppData%\Microsoft\Windows\TaskManager\LiveKernelDumps. Vous pouvez également accéder à la page Paramètres du gestionnaire de tâches pour afficher ou modifier les paramètres des vidages de mémoire du noyau en direct.

Nouveau! Cette mise à jour remplace les paramètres d’affichage du clavier tactile lorsqu’aucun clavier n’est connecté. Ceux-ci se trouvent dans Paramètres > Heure et langue > Saisie > Clavier tactile. Un nouveau menu déroulant vous offre trois options pour contrôler si le fait d’appuyer sur un contrôle d’édition doit ouvrir le clavier tactile. Les options sont : Jamais. Cela supprime le clavier tactile même lorsqu’aucun clavier matériel n’est connecté. Lorsqu’aucun clavier n’est connecté. Cela affiche le clavier tactile uniquement lorsque vous utilisez l’appareil comme une tablette sans le clavier matériel. Toujours. Cela montre le clavier tactile même lorsque le clavier matériel est connecté.

Nouveau! Cette mise à jour permet au contrôle adaptatif de la luminosité du contenu (CABC) de s’exécuter sur les ordinateurs portables et les appareils 2 en 1. Cette fonction assombrit ou éclaircit des zones d’un affichage en fonction du contenu. Il essaie de trouver un équilibre entre économiser la durée de vie de la batterie et offrir une bonne expérience visuelle. Vous pouvez ajuster le paramètre de fonctionnalité depuis Paramètres > Système > Affichage > Luminosité et couleur. Le menu déroulant vous propose trois options : Désactivé, Toujours et Sur batterie uniquement. Pour les appareils alimentés par batterie, la valeur par défaut est Sur batterie uniquement. Étant donné que le fabricant de l’appareil doit activer CABC, la fonctionnalité peut ne pas être présente sur tous les ordinateurs portables ou appareils 2 en 1.

Nouveau! Cette mise à jour ajoute une page Paramètres des concentrateurs et périphériques USB4. Vous pouvez le trouver dans Paramètres > Bluetooth et appareils > USB > Concentrateurs et appareils USB4. Cette nouvelle page fournit des informations sur les capacités USB4 du système et les périphériques connectés sur un système prenant en charge USB4. Ces informations facilitent le dépannage lorsque vous avez besoin de l’assistance du fabricant ou de l’administrateur système. Certaines fonctionnalités incluent :

Vous pouvez afficher l’arborescence des concentrateurs et périphériques USB4 connectés.

Vous pouvez copier les détails dans le presse-papiers pour les partager.

Si votre système ne prend pas en charge USB4 avec Microsoft USB4 Connection Manager, cette page ne s’affichera pas. Sur les systèmes prenant en charge USB4, vous verrez Routeur hôte USB4 dans le Gestionnaire de périphériques.

Nouveau! Cette mise à jour ajoute un paramètre de confidentialité du capteur de présence dans Paramètres > Confidentialité et sécurité > Détection de présence. Si vous disposez d’un appareil doté de capteurs de présence compatibles, vous pouvez désormais choisir les applications pouvant accéder à ces capteurs. Vous pouvez également choisir les applications qui n’y ont pas accès. Microsoft ne collecte pas d’images ou de métadonnées. Le matériel de l’appareil traite vos informations localement pour maximiser la confidentialité.

Nouveau! Cette mise à jour améliore les performances de la recherche dans les paramètres.

Nouveau! Cette mise à jour modifie le comportement de la touche d’impression d’écran par défaut (prt scr). Appuyez sur la touche d’impression d’écran pour ouvrir l’outil de capture par défaut. Vous pouvez désactiver ce paramètre depuis Paramètres > Accessibilité > Clavier. Si vous avez précédemment modifié ce paramètre, Windows conservera votre préférence.

Nouveau! Cette mise à jour introduit une limite de 20 onglets les plus récents dans Paramètres > Multitâche. Cela affecte le nombre d’onglets qui apparaissent lorsque vous utilisez ALT + TAB et Snap Assist.

Nouveau! Cette mise à jour améliore la suggestion de cloud et la suggestion de recherche intégrée. Cela vous aide à taper facilement des mots populaires en chinois simplifié à l’aide de l’éditeur de solution d’entrée (IME). La suggestion de nuage ajoute le mot le plus pertinent de Microsoft Bing à la fenêtre du candidat IME. La suggestion de recherche intégrée vous donne des suggestions supplémentaires qui ressemblent à ce que vous voyez sur une page de recherche Bing. Vous pouvez insérer une suggestion sous forme de texte ou la rechercher directement dans Bing. Pour activer ces fonctionnalités, sélectionnez un bouton chevron dans le coin supérieur droit de la fenêtre du candidat IME. Sélectionnez ensuite Activer.

Cette mise à jour inclut également les améliorations suivantes (nouveau contrôle à bascule non requis) :

Nouveau! Cette mise à jour fournit la totalité de la capacité de stockage de tous vos abonnements OneDrive. Il affiche également le stockage total sur la page Comptes de l’application Paramètres.

Cette mise à jour résout un problème qui affecte Narrator. Il annonce désormais correctement les attributs de texte pour les mots, tels que « mal orthographié », « changement de suppression » et « commentaire ».

Cette mise à jour résout un problème qui affecte exe. Il cesse de fonctionner après votre déconnexion. Ce problème se produit après la mise à niveau de votre machine vers Windows 11 Azure Virtual Desktop (AVD) et la connexion à cette machine.

Cette mise à jour résout un problème qui affecte Server Message Block (SMB). Vous ne pouvez pas accéder au dossier partagé SMB. Les erreurs sont « Ressources mémoire insuffisantes » ou « Ressources système insuffisantes ».

La mise à jour résout un problème qui envoie des avis d’expiration de mot de passe inattendus aux utilisateurs. Cela se produit lorsque vous configurez un compte pour utiliser « Une carte à puce est requise pour la connexion interactive » et définissez « Activer le roulement des secrets NTLM expirants ».

Cette mise à jour résout un problème qui affecte le service de sous-système de l’autorité de sécurité locale (LSASS). Il cesse de fonctionner. Cela se produit lorsque vous utilisez Azure Virtual Desktop (AVD).

Cette mise à jour résout un problème qui affecte le cluster Storage Spaces Direct (S2D). Il se peut qu’il ne soit pas mis en ligne. Cela se produit après un remplacement périodique du mot de passe. Le code d’erreur est 1326.

Cette mise à jour résout un problème qui affecte l’accès aux paramètres d’onglet pour les sites en mode IE.

Cette mise à jour résout un problème qui affecte l’approvisionnement en points. Il échoue les fichiers qui contiennent une définition de classe dans Windows PowerShell.

Cette mise à jour résout un problème qui affecte l’utilisation de l’Observateur d’événements. Le problème limite le nombre de sources d’événements auxquelles les utilisateurs qui ne sont pas administrateurs peuvent accéder.

Cette mise à jour résout un problème lié à l’Observateur d’événements. Cela affecte le rendu d’un journal des événements transféré.

Cette mise à jour corrige une fuite de mémoire. Cela se produit chaque fois que vous imprimez un document en texte enrichi.

Cette mise à jour résout un problème qui affecte un ordinateur lors du rendu d’un bitmap en demi-teintes. L’ordinateur cesse de fonctionner.

Cette mise à jour résout un problème qui affecte les appareils dotés de plusieurs GPU dédiés. Vous ne pouvez pas choisir les GPU hautes performances dans la page des paramètres graphiques par défaut.

Cette mise à jour résout un problème qui empêche votre appareil de fonctionner lorsqu’il quitte le mode veille moderne. L’erreur est 0x13A KERNEL_MODE_HEAP_CORRUPTION.

Cette mise à jour résout un problème qui affecte les applications qui effectuent certaines actions dans un rappel. Les applications peuvent cesser de fonctionner. Ces actions incluent la fermeture d’une fenêtre (WM_CLOSE).

Cette mise à jour modifie le numéro de téléphone de l’assistance pour l’activation de Microsoft India pour Windows.

Cette mise à jour modifie les plages d’identité internationale d’abonné mobile (IMSI) pour certains fournisseurs de téléphonie mobile.

Cette mise à jour résout un problème qui affecte le pare-feu Windows. Le pare-feu abandonne toutes les connexions à l’adresse IP d’un portail captif. Cela se produit lorsque vous choisissez l’option Captive Portal Addresses.

Cette mise à jour résout un problème d’imprimante d’étiquettes multifonctions. Cela affecte l’installation de certains d’entre eux.

Cette mise à jour résout un problème qui affecte les appareils joints à Azure Active Directory (Azure AD). Le pare-feu Windows ne peut pas leur appliquer le domaine et le profil corrects.

Cette mise à jour résout un problème qui affecte la lecture audio. Il échoue sur les appareils dotés de certains processeurs.

Cette mise à jour résout un problème qui affecte le clavier tactile. Il montre la mauvaise mise en page pour la langue canadienne-française.

Cette mise à jour résout un problème qui affecte Windows Defender Application Control (WDAC). Cela peut créer des événements d’audit dont vous n’avez pas besoin. Cela se produit lorsque vous choisissez l’option Disabled: Script Enforcement.

Cette mise à jour résout un problème qui affecte le clavier tactile. Parfois, il n’affiche pas la disposition correcte en fonction de la portée d’entrée actuelle.

Cette mise à jour résout un problème qui affecte l’éditeur de solution d’entrée (IME) chinois et japonais. Lorsque vous effectuez une recherche dans le panneau Emoji (touche Windows + point ( . ), la recherche peut échouer pour certains d’entre vous.

Cette mise à jour résout un problème qui affecte le panneau d’écriture manuscrite en chinois et en japonais. Il n’affiche pas les candidats à la prédiction de texte ou cesse de répondre. Cela se produit lorsque vous sélectionnez un mot dans la liste des candidats du panneau d’écriture manuscrite.

Cette mise à jour résout un problème qui affecte les runas Il cesse de fonctionner. L’appareil se comporte comme si vous ne vous êtes pas connecté à votre compte.

Cette mise à jour résout un problème susceptible d’affecter un grand point d’analyse. Vous pouvez obtenir une erreur d’arrêt lorsque vous utilisez NTFS pour y accéder. Ce problème se produit après qu’une opération d’ensemble FSCTL annulée modifie la balise d’analyse.

Cette mise à jour résout un problème connu pouvant affecter certaines applications de reconnaissance vocale. Ils peuvent avoir des problèmes sporadiques de reconnaissance vocale, de saisie expressive et d’écriture manuscrite. Cela se produit lorsque la langue d’affichage est le chinois ou le japonais. Les applications peuvent ne pas reconnaître certains mots. Ils peuvent ne recevoir aucune entrée de la reconnaissance vocale ou des types d’entrée affectés. Ce problème est plus susceptible de se produire lorsque les applications utilisent la reconnaissance vocale hors ligne. Pour les développeurs d’applications, ce problème n’affecte que la reconnaissance vocale qui utilise la spécification SRGS (Speech Recognition Grammar Specification) dans Media.SpeechRecognition. Ce problème n’affecte pas les autres types de reconnaissance vocale.

Si votre PC fonctionne sous Windows 11 (version d’origine), vous pouvez installer la version d’aperçu de la nouvelle version sur votre système. Vous pouvez rechercher la nouvelle mise à jour en visitant Paramètres> Windows Update> Rechercher les mises à jour.

