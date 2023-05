Les nouveaux LG gram Superslim et Style sont mis en vente pour conquérir le marché des Ultrabooks

LG gram revient en France pour une autre année pour nous apporter les ultrabooks leaders sur le marché des ordinateurs portables Windows.

Ces deux nouveaux LG Gram viennent à la conquête des ultrabooks les plus luxueux

LG a annoncé son nouveau LG gram Superslim et Style. Nous sommes ainsi face à deux nouveaux produits qui veulent prendre le trône des meilleurs ordinateurs portables pour le télétravail et le travail qui existent sur le marché. En fait, leur légèreté en fait également d’excellents ordinateurs portables pour étudiants. Heureusement, nous avons eu la chance de pouvoir essayer l’un d’entre eux et de voir l’autre de près, nous pouvons donc anticiper que ce que LG nous apporte est excellent.

Pour cette raison, nous allons parler aujourd’hui des nouveaux ultrabooks de la firme coréenne et nous allons voir ce qu’ils ont à offrir sur un marché toujours complexe et changeant.

LG Gram Ultrafin

Nous avons eu l’occasion de tester de première main le LG gram Superslim dans sa présentation et la vérité est que ce que LG a réalisé avec cet ordinateur portable est incroyable. Avec une épaisseur de 10,99 millimètres et un poids de 998 grammes, il existe des ordinateurs portables qui pèsent plus que cet ordinateur portable. L’avoir en main ou travailler avec est une véritable expérience car cela nous donne un plus de mobilité que l’on peut expérimenter avec très peu d’ordinateurs portables.

Tout cela sans négliger l’écran OLED de 15,6 pouces, antireflet et un écran qui atteint 100% de la gamme de couleurs DCI-P3. De plus, il a une luminosité de 400 nits, ce qui est assez élevé pour un ordinateur portable et possède les noirs les plus purs du marché grâce à la propre technologie de LG.

Quant à son matériel, il monte des processeurs Intel i5 et i7 de 13e génération et est livré avec la nouvelle RAM DDR5 à 6000 MHz, la plus rapide que nous puissions trouver aujourd’hui.

En général, avec les 16 heures de batterie promises par la firme coréenne, il s’agit d’un ordinateur portable axé sur la productivité et la mobilité maximale, comprenant certaines fonctions conçues pour travailler en dehors de la maison ou du bureau. En fait, la webcam FHD qu’elle intègre possède des systèmes qui vous avertissent si vous avez quelqu’un derrière vous ou s’il s’éteint si vous arrêtez de regarder l’écran. Comme son compagnon, le LG gram Style dont nous allons vous parler ensuite.

Vous pouvez désormais offrir en cadeau un écran LG View de 16 pouces d’une valeur de 350 euros pour agrandir encore la dalle de votre LG gram. Le LG SuperSlim a un prix approximatif de 2097,05 euros.

LG Gram Style

L’une des forces du LG gram Style est sa conception soignée et avancée axée sur le style de vie. Avec une couleur blanche glacée qui a des finitions irisées qui le feront changer de couleur constamment, nous sommes face à l’un des ordinateurs portables les plus intéressants de l’année en termes de performances et de qualité des finitions. De plus, il dispose d’un pavé tactile invisible, de sorte que toute la surface avant est complètement plate, ce qui lui donne une finition plutôt minimaliste.

Il a deux tailles, l’une de 16 pouces et l’autre de 14 pouces, et comme son compagnon Superslim, il dispose d’un écran OLED 100% DCI-P3 qui nous montrera parfaitement les couleurs. La gamme de couleurs n’est pas son seul point fort, puisqu’elle nous offrira également un authentique noir pur typique de la marque. De plus, le taux de rafraîchissement de l’écran est de 120 Hz.

Il embarque une carte graphique Intel Iris Xe et un processeur Intel Evo de 13e génération qui nous offriront des performances exceptionnelles au sein de la gamme des ultrabooks.

Il dispose d’une batterie allant jusqu’à 80Wh pour offrir de nombreuses heures d’autonomie.

Le LG gram Style démarre à 1 897,05 euros.

