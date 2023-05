Adieu à l’un des émulateurs Nintendo Switch les plus connus sur Android

Nintendo continue d’abattre des projets d’émulation liés à leur matériel et à leurs logiciels. La dernière victime en date est Skyline, l’impressionnant émulateur Nintendo Switch pour Android.

Switch nintendo.

Si nous avons appris quelque chose ces dernières années, c’est que les sociétés de jeux vidéo n’aiment pas les émulateurs. C’est compréhensible, surtout si l’on tient compte du fait qu’il existe des répliques miniatures officielles de machines du passé telles que la NES et la SNES Mini, ou la PlayStation Classic. Il existe un marché dont, logiquement, ils ne veulent pas que quiconque profite et les privent d’obtenir des avantages.

Nintendo est surtout connu pour avoir démoli des projets d’émulation ou des sites de stockage ROM dédiés à la préservation de l’ancien matériel numérique, qui est souvent l’un des rares accès à cette technologie rétro.

Cependant, cette fois, la colère de la technologie japonaise n’est pas allée contre quiconque se consacre à l’émulation de ses consoles classiques, mais beaucoup plus moderne. Selon ce qui a été publié sur Android Authority, Nintendo vient de télécharger Skyline, l’émulateur Nintendo Switch qui pourrait être utilisé sur Android.

Adieu à un projet génial

Bien qu’Android puisse être installé sur la Nintendo Switch, et bien qu’il existe des concepts qui peuvent transformer la Nintendo Switch en téléphone, la vérité est que la console Big N n’a rien à voir avec notre Android vert bien-aimé. C’est une console conçue pour être portable et être dans le salon en même temps, mais ce n’est pas un Razer Edge.

Et bien que le Switch Phone susmentionné soit toujours un rendu imaginé par un designer et non une réalité, la vérité est que Skyline a fait un travail impressionnant pour ceux qui voulaient jouer à leurs titres Switch sur leur Android. Et avec l’action en justice de Nintendo contre l’émulateur, ce sera encore du pur fantasme d’associer la console à Android.

Les développeurs de Skyline ont annoncé via Discord que le Big N interrompt le développement avec effet immédiat, en raison d’une partie du logiciel d’émulation appelée Lockpick. Cette partie de l’émulateur est chargée de vider les clés de sécurité que Nintendo utilise sur sa console pour les utiliser dans l’émulateur.

En guise de consolation, l’émulateur est légal et ne sera pas supprimé par l’équipe de son référentiel. Pourtant, nous ne verrons pas d’améliorations de Skyline en termes de compatibilité ou de performances à l’avenir. Repose en paix.

