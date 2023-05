Avez-vous un de ces téléphones Xiaomi? Vous serez l’un des premiers à pouvoir essayer Android 14

Nous savons déjà quels seront les premiers smartphones Xiaomi à recevoir la mise à jour vers Android 14

Le Xiaomi 13 Pro, l’un des derniers fleurons de la marque, devrait être l’un des premiers à recevoir la mise à jour attendue

Google a lancé la seconde version beta d’Android 14 peu après la fin de la conférence principale de ses I/O 2023, et a d’ailleurs révélé que, depuis encore un an, certains constructeurs avaient décidé de se joindre à l’initiative et de proposer la version beta d’Android 14 d’avance aux propriétaires de certains appareils. Parmi eux se trouve Xiaomi.

La firme de Pékin, ainsi que neuf autres marques, a décidé d’activer un programme bêta Android 14 destiné à certains de ses modèles les plus récents. Dans le cas de Xiaomi, par ailleurs, la liste des appareils qui recevront la mise à jour vers Android 14 en premier lieu a été révélée à l’avance.

Ce seront les premiers Xiaomi à recevoir la mise à jour vers Android 14

En examinant le code interne de l’une des dernières versions de MIUI, les habitants de Xiaomiui ont découvert des indices selon lesquels Xiaomi travaille déjà sur un nouveau logiciel basé sur Android 14, la dernière version du système d’exploitation de Google qui devrait voir le jour au la fin de l’été.

Les indices associent également cette version à plusieurs des modèles disponibles dans le catalogue de l’entreprise, qui seront très probablement les premiers à recevoir la mise à jour. Ils sont les suivants:

Xiaomi 12T

Xiaomi 13

Xiaomi 13 Pro

tablette Xiaomi 6

Xiaomi Pad 6 Pro

Pour l’instant, seules des indications ont été trouvées que Xiaomi travaille sur des versions d’Android 14 destinées à ces modèles. Plusieurs d’entre eux ont déjà été confirmés par la marque comme compatibles avec la version bêta du dernier opus d’Android, il n’est donc pas surprenant de les voir sur cette liste.

Ce qui n’est pas clair, pour l’instant, c’est combien de temps il faudra attendre l’arrivée d’Android 14 sur les appareils. Très probablement, jusqu’à la fin de l’année ou le début de 2024, Xiaomi n’annoncera pas ses plans de mise à jour vers la nouvelle version, mais en attendant, nous resterons attentifs à tout mouvement de l’entreprise.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :