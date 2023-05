Le roi du milieu de gamme de Samsung a une remise brutale : il est excellent en écran, puissance et caméras

Avec une remise de 120 euros sur sa version la plus aboutie, ce Samsung Galaxy vous appelle si vous souhaitez renouveler votre mobile pour environ 400 euros.

Ce mobile Samsung domine le milieu de gamme, maintenant vous pouvez l’acheter 120 euros moins cher // Image : Urban Tecno.

Après avoir eu l’occasion d’analyser le Samsung Galaxy A54 5G pendant quelques semaines, notre conclusion était que c’était sûrement le meilleur mobile milieu de gamme de ce 2023. Et c’est que c’est un terminal qui offre une très bonne qualité dans les différentes sections , de l’écran jusqu’à l’autonomie. Attention, car El Corte Inglés vous offre la parfaite opportunité d’acheter le Galaxy A54 5G en faisant chuter son prix à 429 euros dans sa version la plus aboutie, avec 8 Go de RAM et 256 Go de stockage interne.

Le prix de vente conseillé de ce smartphone est de 549 euros, vous économisez donc 120 euros si vous l’achetez maintenant chez El Corte Inglés. C’est un prix brutal pour l’un des meilleurs téléphones Samsung, surtout si l’on tient compte du fait que vous n’êtes sur le marché que depuis quelques semaines. Ce Samsung Galaxy A54 5G est également en vente dans d’autres stores, mais aucun n’égale l’offre dont nous parlons. Par exemple, chez MediaMarkt, il tombe à 469 euros, tandis que chez Amazon et PcComponentes, il reste à 519 euros.

En plus d’une remise de 120 euros, El Corte Inglés vous offre la possibilité de choisir entre la livraison à domicile ou le retrait dans l’un de ses stores. Vous profiterez ainsi d’un prix spectaculaire pour un excellent Samsung Galaxy A54 5G pour l’avenir, car il est garanti 4 ans de mises à jour Android et 5 ans de mises à jour de sécurité.

SamsungGalaxy A54 5G

Achetez le nouveau Samsung Galaxy A54 5G pour 120 euros de moins

Le Samsung Galaxy A54 5G vous promet une expérience de qualité dans chacune des rubriques, à commencer par l’écran. En bon mobile Samsung qu’il est, le terminal est équipé d’une dalle Super AMOLED de 6,4 pouces, d’une résolution Full HD+ (2340 x 1080 pixels), d’un taux de rafraîchissement de 120 hertz et d’une luminosité maximale de 1000 nits. En pratique, cela se traduit par des images de haute qualité, des couleurs à la fluidité. De plus, ils sont très bien accompagnés par le son fourni par les deux haut-parleurs.

Le processeur qui lui donne vie est le Samsung Exynos 1380 et, selon nos tests, il gaspille de l’énergie dans tous les scénarios. Vous pouvez utiliser le Galaxy A54 5G pour discuter, consulter les réseaux sociaux, jouer à des jeux ou éditer des vidéos sans aucun problème. Comme son propre nom l’indique, il fait également partie des meilleurs mobiles Samsung avec 5G. La mémoire ne vous fera pas défaut, car vous disposez de 256 Go extensibles jusqu’à 1 To avec une carte microSD pour enregistrer des photos et installer plus d’applications.

Comme nous l’avons déjà avancé, le Samsung Galaxy A54 5G est un excellent achat pour l’avenir en raison du large support qu’il a assuré de la part de Samsung. Il est livré directement avec Android 13 basé sur One UI 5.1, les versions les plus récentes des deux systèmes. De plus, à l’avenir, vous recevrez 4 mises à jour Android majeures et 5 ans de mises à jour de sécurité. Sans aucun doute, c’est l’un des mobiles avec le meilleur support du marché.

Nos confrères d’Urban Tecno définissent le Samsung Galaxy A54 5G comme « le roi de la photographie milieu de gamme », et ce n’est pas pour moins. L’appareil photo arrière de 50 mégapixels prend d’excellentes photos, tandis que l’ultra grand angle de 12 mégapixels fait également du bon travail. Si ce que vous aimez, ce sont les selfies, vous aurez à votre disposition une caméra frontale de 32 mégapixels qui ne vous décevra pas.

SamsungGalaxy A54 5G

Le bon comportement de ce smartphone est complété par une batterie de 5 000 mAh qui peut fournir deux jours d’autonomie avec une utilisation légère, un chiffre très positif si vous n’aimez pas dépendre du chargeur de temps en temps. Si vous êtes plus exigeant, ce n’est pas grave, il arrivera en fin de journée sans problème. Il prend en charge une charge rapide de 25 W, mais le chargeur n’est pas inclus. Vous pouvez en utiliser un autre avec la même puissance ou vous procurer le chargeur officiel Samsung, pour environ 15 euros sur Amazon.

Vous pouvez déjà voir que le Samsung Galaxy A54 5G offre une très bonne expérience dans les différentes sections, c’est pourquoi nous recommandons son achat si vous recherchez un bon mobile pour les années à venir. N’oubliez pas que vous pouvez obtenir sa version mémoire supérieure pour seulement 429 euros chez El Corte Inglés.

Cet article propose de manière objective et indépendante des produits et services susceptibles d’intéresser les lecteurs. Lorsque l’utilisateur effectue un achat via les liens spécifiques qui apparaissent dans cette actualité, Netcost-security.fr reçoit une commission. Rejoignez la chaîne de bonnes affaires Netcost-security.fr pour découvrir les meilleures offres avant tout le monde.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :