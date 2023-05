L’IA menace les emplois de cols blancs : un avertissement du co-fondateur de DeepMind

Les débats sur la question de savoir si l’IA remplacera bientôt de nombreux experts ne sont pas nouveaux. Mais lorsque le ChatGPT d’OpenAI est apparu, la véritable menace est devenue évidente. Le fait est que l’énorme modèle de langage fait beaucoup de choses bien mieux que beaucoup de gens. En conséquence, de nombreuses entreprises se débarrassent des personnes au profit de plateformes et d’outils qui utilisent l’IA. D’une part, le changement a déjà commencé. Mais cela prendra plus de temps que vous ne le pensez. Dans ce contexte, l’avertissement de Mustafa Suleyman sur l’impact potentiel de l’IA sur l’emploi des cols blancs a suscité un débat sur l’avenir du travail. En tant que co-fondateur de DeepMind et ancien vice-président des produits et de la politique d’IA chez Google, Suleyman a un aperçu particulier de l’impact potentiel du secteur.

DeepMind voit de sérieux dangers

Dans son récent discours, Suleyman a fait valoir que l’IA conduirait à la perte de nombreux emplois, avec des cols blancs, à risque.

Suleyman a déclaré que les gouvernements doivent prendre l’initiative de créer des politiques pour soutenir les personnes qui perdent leur emploi à cause de l’IA. Par exemple, il réclame un revenu de base universel. Cela garantirait que les travailleurs ne soient pas laissés pour compte car l’IA perturbe le marché du travail en offrant une compensation financière aux personnes concernées.

L’argument de Suleyman n’est pas sans mérite. Ils sont conformes à un récent rapport de Goldman Sachs, qui prédit une augmentation de 7 % du PIB mondial au cours de la prochaine décennie grâce à l’augmentation de la productivité de l’IA. Cependant, le même rapport affirme également que jusqu’à 300 millions d’emplois pourraient être affectés par l’IA, entraînant de graves perturbations sur le marché du travail.

En conséquence, alors que beaucoup réfléchissent à la manière d’y faire face, d’autres réfléchissent aux moyens de tirer parti des avancées récentes dans le domaine de l’intelligence artificielle. Suleyman, cependant, n’offre pas la même solution qu’Elon Musk et ses amis. Nous voulons dire qu’au lieu de cliquer sur le bouton d’arrêt comme le proposait Elon Musk, Suleyman a créé une nouvelle entreprise d’apprentissage automatique appelée Inflection AI. L’offre principale de l’entreprise est un robot IA du nom de Pi. Il est conçu pour être un ami plutôt qu’une simple aide. Cette façon de créer l’IA est différente de l’idée habituelle de l’IA comme outil pour rendre les choses plus rapides et plus efficaces. Au lieu de cela, Inflection AI veut trouver ce que les humains font le mieux et le rendre meilleur, en utilisant l’IA.

Comment l’IA affectera le marché du travail et les emplois de cols blancs en particulier

Dans les années à venir, les sujets sur la façon dont l’IA affectera la main-d’œuvre devraient devenir plus passionnés. Les emplois peuvent beaucoup changer à mesure que l’IA progresse, de nombreux rôles étant automatisés ou modifiés. Les gouvernements, les législateurs et les chefs d’entreprise doivent s’unir pour s’assurer que l’IA profite à tous les membres de la société. De plus, ceux qui sont les plus vulnérables à ses inconvénients devraient se sentir plus en sécurité. Il faudra un effort majeur et continu pour créer des lois et des programmes efficaces pour aider les employés à l’ère de l’IA, comme l’a noté Mustafa Suleyman.

À cet égard, nous devons garder à l’esprit les réflexions de Business Insider sur les emplois que ChatGPT éliminera :

Métiers techniques (Codeurs, ingénieurs logiciels, analystes de données),

Emplois dans les médias (rédaction technique, création de contenu, publicités),

Emplois dans le secteur juridique (parajuristes, assistants juridiques),

Analystes d’études de marché,

Enseignants,

Métiers de la finance (conseillers financiers personnels, analystes financiers),

Les commerçants,

Graphistes,

Comptables,

Agents du service à la clientèle.

Comme vous pouvez le voir, ChatGPT aura un effet significatif sur une variété de domaines. Vous devez donc vous améliorer en tant que spécialiste pour rester en jeu, sans perdre face à l’IA.

Actualité mobile de notre partenaire de la semaine