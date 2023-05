Xiaomi met enfin à jour l’une de ses dernières notes Redmi vers Android 13

Les Redmi Note 12 4G reçoivent déjà la ROM MIUI 14 Global basée sur Android 13 avec la version du firmware V14.0.6.0.TMTMIXM.

Le Xiaomi Redmi Note 12 4G dans ses trois coloris disponibles

En mars dernier, Xiaomi a lancé sa nouvelle famille de terminaux haut de gamme de milieu de gamme au sein de la marque Redmi, le Redmi Note 12, et bien que la plupart des modèles de cette série soient déjà arrivés avec MIUI 14 basé sur Android 13 , l’un d’eux, précisément le seul celui qui n’avait pas la 5G, a reçu MIUI 14 avec Android 12.

Eh bien, maintenant, le géant chinois vient de corriger cet écart, puisqu’il vient de publier la mise à jour de MIUI 14 avec Android 13 sur tous les Redmi Note 12 4G du marché.

Le Redmi Note 12 4G reçoit Android 13 dans le monde

Comme prévu par le support Xiaomi4Mi, le géant chinois a commencé à déployer la ROM mondiale MIUI 14 basée sur Android 13 sur Redmi Note 12 4G dans le monde entier.

Cette nouvelle mise à jour logicielle atteint les terminaux susmentionnés avec la version du firmware V14.0.6.0.TMTMIXM et comprend toutes les actualités de MIUI 14 et Android 13, parmi lesquelles il faut souligner la disparition de la publicité et du « bloatware » , l’arrivée de smart dossiers et Super Icons, le retour du mythique App Vault et l’intégration de la reconnaissance de texte dans les photos dans l’application native Gallery.

Si vous avez un Redmi Note 12 4G et que vous souhaitez vérifier si cette mise à jour est déjà arrivée, il vous suffit d’accéder à la section À propos du téléphone qui se trouve dans les paramètres du téléphone et d’entrer dans la section Version MIUI.

Dans le cas où il n’est pas encore disponible, vous avez deux options : soit attendre sereinement qu’il arrive via OTA, soit mettre à jour votre terminal manuellement en téléchargeant le package de mise à jour, ce que vous pouvez faire en suivant ces étapes simples :

Entrez dans la section Version MIUI

Appuyez sur l’icône des trois points verticaux qui se trouve en haut

Cliquez sur l’option Sélectionner le package de mise à jour

Sélectionnez enfin le fichier que vous venez de télécharger

