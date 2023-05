La nouvelle IA des créateurs de ChatGPT vous permet de créer des objets 3D à partir de texte

OpenAI a poussé la génération d’objets IA un peu plus loin en présentant Shap·E, une IA qui permet de créer des objets complexes qui peuvent ensuite être envoyés et imprimés à l’aide d’une imprimante 3D.

OpenAI est surtout connu pour avoir créé ChatGPT, le modèle de langage à la mode basé sur l’IA qui a déclenché un engouement pour l’IA dans l’industrie technologique. De plus, c’est OpenAI lui-même qui a publié un cours gratuit pour presser ChatGPT au maximum de ses capacités.

Non contents d’avoir le modèle de langage basé sur l’intelligence artificielle le plus largement utilisé aujourd’hui, ils optent désormais également pour un modèle de génération d’images, comme le souligne Gizmochina. A priori, il ne semble pas aussi puissant que certains de ceux dont nous avons déjà parlé, mais il est fonctionnel.

Shap E, l’IA génératrice d’images d’OpenAi

Le modèle de génération d’images OpenAI s’appelle Shap·E, bien que les médias suggèrent que ses capacités vont bien au-delà de la génération d’images. Apparemment, ce modèle peut également créer des ressources 3D de haute qualité avec des textures et des formes complexes, qui peuvent ensuite être imprimées à l’aide d’imprimantes 3D.

Pour ce faire, on utilise une technologie que nous avons déjà vue lorsque nous avons parlé de cette IA Google qui illuminait les photos. Nous faisons référence à NeRF (Neural Radiance Fields), qui a fait tourner différentes têtes dans la photographie informatique pour la regarder avec les choses qu’elle est capable de faire.

C’est une méthode de synthèse et de reconstruction d’objets 3D qui a un large éventail d’applications dans des domaines tels que la robotique, la cartographie urbaine, la navigation autonome, la réalité virtuelle, la réalité augmentée et bien plus encore. Shap·E peut rendre NeRF, vous permettant de créer des objets 3D complexes avec des textures de haute qualité.

OpenAI a montré les capacités de Shap·E avec les exemples que vous pouvez voir dans l’image ci-dessus et quelques autres. Ces modèles peuvent être rendus en quelques secondes, offrant aux utilisateurs un moyen passionnant de créer des objets 3D de haute qualité.

Les applications Shap·E devraient être exploitées dans des domaines tels que les jeux vidéo, mais aussi dans les expériences cinématographiques et de réalité virtuelle, ainsi que dans la création de modèles détaillés pour la recherche scientifique et les simulations d’ingénierie.

