Xiaomi annonce un aperçu du développeur Android 14 pour Xiaomi 12T, 13 et 13 Pro

C’est cette période de l’année où les fabricants de smartphones commencent à tester la prochaine version d’Android en commençant par leurs appareils phares. Après OnePlus et Nothing, Xiaomi lance le programme de prévisualisation des développeurs Android 14 pour trois téléphones haut de gamme, la liste comprend les Xiaomi 12T, Xiaomi 13 et Xiaomi 13 Pro. Si vous possédez l’un de ces téléphones, vous pouvez rejoindre le programme de prévisualisation des développeurs pour tester le nouveau système d’exploitation.

Xiaomi partage officiellement les versions d’aperçu du développeur sur son site Web et les charge manuellement sur votre smartphone. Vous pouvez librement mettre à niveau votre dernier smartphone de la série Xiaomi Number vers la version d’aperçu du développeur et essayer les nouvelles fonctionnalités. Je n’ai pas recommandé d’installer les versions d’aperçu du développeur sur le pilote quotidien, c’est-à-dire le smartphone principal. Mais si vous êtes pressé, vous pouvez mettre à jour votre appareil, vous pouvez rencontrer des bugs.

En parlant de fonctionnalités, Android 14 est livré avec une mise à l’échelle intelligente, une meilleure autonomie de la batterie, un accès restreint aux photos et vidéos, une connectivité satellite, un clonage d’applications, des gestes de retour prédictifs, des améliorations de sécurité et bien plus encore. Outre les fonctionnalités, la mise à niveau apporte également un nouveau correctif de sécurité et des fonctionnalités centrées sur MIUI.

Les propriétaires de Xiaomi 12T, Xiaomi 13 et Xiaomi 13 Pro peuvent télécharger la version d’aperçu du développeur Android 14 à l’aide de la solution de démarrage rapide. Oui, vous devez flasher la version Android 14 sur votre appareil à l’aide de l’outil Mi flash, mais avant cela, vous devez télécharger les versions d’aperçu. Voici les liens de téléchargement de l’aperçu du développeur Android 14 pour Xiaomi 12T, 13 et 13 Pro.

Assurez-vous d’effectuer une sauvegarde avant d’installer la version bêta du développeur sur votre smartphone.

Developer Preview Android 14 pour Xiaomi 12T – Lien

Developer Preview Android 14 pour Xiaomi 13 – Lien

Developer Preview Android 14 pour Xiaomi 13 Pro – Lien

Vous pouvez consulter les instructions d’installation ainsi que d’autres détails sur le site Web de Xiaomi.

