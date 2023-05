Le moment applaudi où un cadre de Google s’est moqué d’Apple lors de la Google I/O 2023

L’un des plus hauts dirigeants de Google a profité de son moment lors du discours d’ouverture de Google I/O pour lancer une fléchette à Apple.

Google a pris la scène de l’amphithéâtre Shoreline à Mountain View pour nous présenter les meilleures nouvelles de Google I/O 2023 destinées à certains de ses produits et services les plus populaires, dans un discours où l’intelligence artificielle était le principal protagoniste. Mais, entre annonce et annonce, il y avait aussi de la place pour lancer la fléchette à Apple.

C’est Sameer Samat, vice-président de la gestion des produits dans la division en charge d’Android et de Google Play, qui a été à l’origine de l’un des grands moments de la conférence lorsqu’il a indirectement reproché à Apple sa décision de laisser les utilisateurs d’iPhone sans électricité. avantages de la messagerie RCS que Google promeut depuis plusieurs années sur Android et le reste de ses plateformes.

Il l’a fait au moment de parler de la façon dont RCS compte déjà plus de 800 millions d’utilisateurs actifs chaque mois dans le monde, profitant de l’occasion pour rappeler que personne ne devrait s’inquiéter du type de mobile dont il dispose lorsqu’il participe à une discussion de groupe et faire confiance que tous les systèmes d’exploitation « reçoivent le message » de la façon dont RCS est simplement un système de messagerie supérieur.

La réflexion de Samat a été accueillie par des applaudissements et des acclamations du public au Shoreline Amphitheatre. Le moment exact peut être rappelé dans la vidéo ci-dessous ces lignes :

Ce n’est pas la première fois que Google fait publiquement pression sur Apple pour qu’il adopte le protocole de messagerie RCS dans iMessage. Elle le fait depuis des mois avec sa campagne « Get The Message », pour laquelle elle souhaite que l’entreprise basée à Cupertino décide de sauter le pas et d’intégrer ce protocole dans sa plateforme de messagerie instantanée présente sur l’iPhone.

Apple ne semble cependant pas avoir prévu de baisser les bras. La société a révélé à plus d’une occasion qu’iMessage est l’une des grandes attractions de l’iPhone et que de nombreux utilisateurs sont « liés » à l’écosystème Apple à cause de cela, ce qui fait que, dans certains pays et chez certains utilisateurs, avoir un Android être mal vu

Quoi qu’il en soit, il ne semble pas que Google va abandonner et, en fait, a récemment réussi à inverser quelque peu la situation en désavantageant les utilisateurs d’iPhone lorsqu’ils discutent avec un utilisateur Android via iMessage. À tel point que certains dirigeants de Google pensent que les utilisateurs d’iPhone ont un problème.

