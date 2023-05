Une influenceuse a créé une version IA d’elle-même et la loue à l’heure

Caryn Marjorie a créé CarynAI, un avatar d’elle-même qui est proposé comme compagnon virtuel au prix d’un dollar la minute.

L’influenceuse Snapchat Caryn Marjorie gagne beaucoup d’argent grâce à l’IA

Les capacités de l’Intelligence Artificielle s’étendent de plus en plus, comme nous avons pu le voir hier dans l’actualité annoncée à Google I/O 2023, et cela indique que de plus en plus de personnes découvrent comment utiliser cette nouvelle technologie pour augmenter leur nombre de Followers sur les réseaux sociaux et gagnez de l’argent.

Mais, sans aucun doute, l’exemple le plus frappant de cette tendance est celui d’une influenceuse qui a créé une version IA d’elle-même et la propose comme petite amie virtuelle qui peut être louée à l’heure.

Fini le célibat ! Maintenant, vous pouvez avoir une petite amie virtuelle pour un dollar de l’heure

L’influenceuse populaire de Snapchat Caryn Marjorie, qui compte plus de 1,8 million d’abonnés sur le réseau social, a utilisé la technologie GPT d’OpenAI pour créer un avatar IA appelé CarynAI qui est proposé comme compagnon virtuel pour un prix d’un dollar par minute

Ce double numérique de Caryn Marjorie a été développé par la société d’IA Forever Voices, qui a créé son moteur de parole et de personnalité en analysant 2 000 heures de son contenu YouTube, avant de le retirer de la plateforme, et a utilisé GPT-4 pour générer un plus version réaliste de Marjorie avec des réponses et des interactions plus crédibles basées sur le propre comportement de Marjorie.

Cet avatar IA apporte des bénéfices substantiels à l’influenceuse, puisqu’à ce jour, elle a déjà plus de 1 000 petits amis virtuels qui paient un dollar la minute pour interagir avec elle, à la fois pour des conversations simples et pour des rencontres plus intimes.

Plus précisément, le magazine Fortune affirme que grâce à cet avatar IA, Caryn Marjorie a gagné 71 610 $ en une semaine. En fait, si seulement 20 000 de ses 1,8 million de followers sur Snapchat s’abonnent à CarynAI, l’influenceuse gagnerait ni plus ni moins que 5 millions de dollars par mois.

