Votre mobile Xiaomi sera plus intelligent et plus rapide à rechercher et vous n’aurez rien à toucher ni à mettre à jour : c’est Bard, la nouvelle intelligence artificielle de Google

L’intelligence artificielle progresse à pas de géant en s’appuyant sur les épaules des grands géants de la technologie, alors que chacun enquête de son côté pour rivaliser dans le même domaine. Nous avons ChatGPT capturant tous les titres, maintenant à bord de Bing et dans la planification future de Microsoft, et d’autre part nous trouvons Bard, l’outil Google qui hier, au milieu de Google I/O, a reçu son tir officiel de sortie.

Pour Google, les I/O d’hier ont apporté pas mal d’annonces et deux d’entre elles touchent directement l’écosystème de produits qui nous intéresse, celui de Xiaomi. Le premier concernait la première bêta ouverte d’Android 14, qui inclut les téléphones Xiaomi parmi ceux compatibles. Le second d’entre eux, l’arrivée de sa « Recherche suralimentée » dont nous pouvons profiter depuis notre Xiaomi sans rien faire. Il suffit de chercher avec Google, comme nous l’avons fait jusqu’à présent. Si nous cherchions en utilisant Google comme moteur de recherche, bien sûr. Et oui, cela peut être changé à volonté.

La recherche avec votre mobile Xiaomi sera beaucoup plus puissante et intelligente

Quand est venu le temps de parler des nouveautés du moteur de recherche de Google, l’entreprise a parlé de sa nouvelle recherche suralimentée, sa ‘Supercharged Search’, qui vient tout droit du cœur de Bard, son nouveau moteur d’intelligence artificielle appliqué à (en peu de temps) plus et plus de produits de l’entreprise. La concurrence de Google à ChatGPT est déjà là, et elle sera assez bien intégrée.

Pour pouvoir l’utiliser, nous n’aurons qu’à effectuer une recherche avec notre mobile Xiaomi via Google, puis nous pourrons voir comment, après avoir cliqué sur le bouton de recherche, une boîte apparaît en écrivant en temps réel un petit résumé de la recherche que nous avons effectuée. Dans l’exemple montré par Google à l’I/O, le levain a été utilisé pour faire du pain et pourquoi il est si populaire. ‘Supercharged Search’ (Bard, pour des raisons pratiques) n’a pas tardé à mettre en avant tous ses avantages grâce à son intelligence artificielle.

Avec ce nouveau système, Google entend rationaliser les recherches en fournissant un maximum d’informations lors de la recherche en ajoutant un résultat maison avant la liste de liens habituelle. Google affirme que son barde a des années de formation derrière lui pour toujours nous proposer des informations de qualité. Dès qu’il pourra être testé en français, nous verrons de quelle qualité nous parlons.

Mais l’IA de Bard ne se limitera pas aux quêtes classiques. Google a indiqué qu’il mettait également son intelligence artificielle à contribution dans la section shopping, au service de Google Shopping. Là, nous aurons également des recommandations meilleures et plus rapides pour choisir le meilleur produit. Concernant les publicités, Google a confirmé que les blocs publicitaires habituels resteront là où ils sont, se différenciant des résultats de recherche classiques.

Désormais, ce Google Bard ou ‘Supercharged Search’ est intégré à Search Labs sous le nom de ‘Search Generative Experience’, il sera donc plus facile de suivre son évolution pour savoir ce qui nous attend sur nos mobiles Xiaomi lorsque nous effectuons une recherche de Google. Nous aurons les oreilles grandes ouvertes.

