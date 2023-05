Android 14 peut désormais être installé sur 20 mobiles de ces 10 constructeurs

Les Google Pixels reçoivent la bêta 2 d’Android 14 et 10 autres mobiles d’autres marques font de même avec la première bêta.

La bêta d’Android 14 commence à atteindre des terminaux qui ne sont pas Pixel

Hier avait lieu la Google I/O 2023, une conférence annuelle des développeurs au cours de laquelle, en plus de lancer son premier terminal pliable, le Google Pixel Fold, et sa nouvelle tablette, la Google Pixel Tablet, le géant américain a également annoncé l’arrivée de la seconde Bêta d’Android 14 sur tous les Google Pixels compatibles.

Mais, en plus, à cette occasion, la version bêta d’Android 14 ne sera pas exclusive aux mobiles Google, puisque le grand G a annoncé via son site Web pour les développeurs que la première bêta d’Android 14 arrivera également sur 11 smartphones et tablettes à partir de 9 d’autres fabricants.

Ce sont tous les appareils qui recevront la bêta d’Android 14

Comme prévu, les premiers terminaux qui recevront la deuxième bêta d’Android 14 sont les Google Pixel et donc, aujourd’hui, cette version peut déjà être téléchargée depuis tous ces téléphones Google :

Mais, sans aucun doute, la grande nouveauté de cette version d’Android est qu’il existe d’autres marques de smartphones qui vont également commencer à recevoir la première bêta d’Android 14 et parmi elles se trouvent des entreprises telles que Xiaomi, OPPO, realme, OnePlus, Nothing ou vivant.

Au total, 11 autres appareils seront mis à jour avec la bêta d’Android 14 très bientôt et ce sont les suivants :

Enfin, sachez que le processus de téléchargement et d’installation d’Android 14 sur ces téléphones et tablettes varie selon le fabricant et, pour cette raison, nous allons vous laisser les liens vers le site Web de chaque marque avec les instructions que vous devez Pour mettre à jour votre terminal vers la nouvelle version d’Android :

