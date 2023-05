Android 14 bêta est maintenant disponible pour Nothing Phone 1

Le mois dernier, Carl Pei, le fondateur de Nothing, a confirmé que le Nothing Phone 1 recevrait la version bêta d’Android 14. Aujourd’hui, la société a enfin annoncé le programme bêta de son téléphone 1. Oui, vous pouvez essayer les nouvelles fonctionnalités, grâce au programme de développement Android 14. Lisez la suite pour connaître tous les détails.

Rien n’a officiellement partagé les détails dans le dernier article du blog, la société a déclaré: « Cette version d’Android 14 est encore au stade de développement précoce et certaines fonctionnalités peuvent être manquantes ou ne pas fonctionner ». Je ne recommande pas d’installer la version d’aperçu du développeur sur votre smartphone principal, cependant, si vous êtes pressé et que vous souhaitez essayer Android 14, vous pouvez l’installer sur votre téléphone.

Avant d’aller de l’avant, consultez la liste des problèmes connus disponible sur l’aperçu du développeur Nothing Phone 1 Android 14.

Les empreintes digitales ne peuvent pas être enregistrées

Déverrouillage par reconnaissance faciale indisponible

Fonctionnalités de glyphe indisponibles

Partage de batterie indisponible

Pas de mode portrait ou de fonction de ralenti dans l’application appareil photo

Aucune application météo Nothing et Nothing X préinstallée

La diffusion de l’écran vers le téléviseur n’est pas disponible

En parlant des fonctionnalités, vous pouvez vous attendre à des fonctionnalités telles qu’une nouvelle mise à l’échelle intelligente, une meilleure autonomie de la batterie, la restriction de l’accès aux photos et vidéos, la connectivité par satellite, le clonage d’applications, des gestes de retour prédictifs, des améliorations de sécurité, et bien plus encore. Nothing pourrait pousser certaines fonctionnalités supplémentaires avec la prochaine mise à jour Android basée sur Nothing OS.

Si vous souhaitez mettre à niveau votre Nothing Phone 1 vers Android 14, vous devez charger la version d’aperçu du développeur sur votre smartphone. Rien ne partage les packages de téléchargement ainsi que les instructions d’installation dans le spot du blog. Voici les liens vers les packages de téléchargement.

Assurez-vous d’effectuer une sauvegarde avant d’installer la version bêta du développeur sur votre smartphone.

Téléchargez la version bêta du développeur Android 14 pour Nothing Phone 1 – Lien

Télécharger Android 13 Stable (fichier de restauration) pour Nothing Phone 1 – Lien

Une fois que vous avez téléchargé le package sur votre smartphone, vous pouvez accéder à Paramètres> À propos du téléphone> Version du logiciel et confirmer que votre téléphone fonctionne sur Nothing OS 1.5.4. Si votre téléphone fonctionne avec un logiciel plus ancien, assurez-vous de le mettre à jour.

Si votre téléphone fonctionne sur Nothing OS 1.5.4, créez un dossier nommé « ota » dans le stockage interne et copiez le fichier dans le dossier.

Maintenant, ouvrez le numéroteur sur votre téléphone Nothing et tapez *#*#682#*#*, il ouvrira l’outil de mise à jour du verrouillage, qui vous permet de télécharger la version bêta d’Android 14 téléchargée sur votre appareil.

Appuyez ensuite sur Appliquer directement OTA dans l’option de sélection, il commencera à installer la version bêta sur votre appareil. Une fois terminé, redémarrez votre appareil.

Vous pouvez suivre les mêmes étapes pour le processus de restauration. Si vous voulez en savoir plus, vous pouvez consultez le dernier article de blog de Nothing.

