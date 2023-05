La vraie raison pour laquelle les derniers Google Pixels sont livrés avec des fonds d’écran d’oiseaux

Selon le directeur artistique de Google, Eunyoung Park, ils ont choisi des fonds d’écran d’oiseaux pour leurs nouveaux Pixels car ces animaux transmettent « l’animation, le positivisme et l’audace ».

Le nouveau Google Pixel Fold avec le papier peint oiseau

Google I/O 2023 s’est tenu hier, un événement au cours duquel, en plus d’annoncer une bonne poignée de nouveautés logicielles, la grande majorité d’entre elles concernaient l’intégration de l’IA dans ses principales applications telles que Gmail, Google Maps, Google Photos ou Google Search, la société Mountain View a également lancé deux nouveaux terminaux au sein de la série Pixel : le Pixel 7a et le Pixel Fold.

Vous avez sûrement remarqué que ces deux nouveaux smartphones et les Google Pixel 7 et Pixel 7 Pro déjà présentés parient sur de curieux fonds d’écran avec des plumes d’oiseaux, eh bien, nous savons maintenant pourquoi ce choix est dû, puisque Google vient de publier une interview sur son blog officiel avec Eunyoung Park, le directeur artistique de la firme, dans lequel il explique les vraies raisons pour lesquelles le nouveau Pixel a ces fonds d’écran d’oiseaux.

Google a choisi les oiseaux pour les fonds d’écran de ses smartphones car ils transmettent les valeurs de la firme

Eunyoung Park affirme que les oiseaux ont été choisis comme protagonistes des nouveaux fonds d’écran Pixel car ce sont des animaux qui véhiculent « l’animation, la positivité et l’audace », trois qualités que la marque associe à la série Pixel.

Park a expliqué que pour créer ces papiers peints originaux, ils ont recruté différents experts pour photographier un total de 30 espèces différentes d’oiseaux afin de capturer leur beauté. De plus, ils ont également embauché un spécialiste du comportement des oiseaux qui a utilisé des techniques telles que l’alimentation, le chant et la communication pour que les oiseaux se sentent à l’aise pendant les séances photo.

Une fois les photos des oiseaux prises, une autre équipe de travail s’est chargée de les tester sur les appareils et d’améliorer les couleurs et le matériel, les équipes marketing et retail ont sélectionné les meilleures images parmi toutes celles obtenues et ont choisi les plus adaptées aux bornes, affiches ou des panneaux publicitaires.

Le résultat final a été une collection de 12 fonds d’écran de plumes d’oiseaux de 12 espèces différentes, que vous pouvez télécharger en qualité originale depuis l’accès direct au dossier Google Photos que nous vous laissons sous ces lignes.

Fonds d’écran Google Pixel Oiseaux

