La version bêta d’Android 14 secondes résout une longue liste de problèmes sur les téléphones Pixel

La conférence annuelle des développeurs de Google, connue sous le nom de Événement d’E/S Google, vient de se terminer, où la société a présenté son prochain système d’exploitation Android. Google a déjà publié deux versions bêta publiques, y compris une petite mise à niveau de correctif. Aujourd’hui, Google déploie la deuxième version bêta d’Android 14 pour les téléphones Pixel.

La deuxième version bêta tant attendue est accompagnée du numéro de build UPB2.230407.014. Si vous utilisez un modèle de la série Pixel 6 de Verizon, vous recevrez la nouvelle mise à jour avec la version du micrologiciel UPB2.230407.014.A1. En tant que version bêta incrémentielle normale, elle nécessite 200 Mo de données pour le téléchargement. Vous pouvez rapidement mettre à jour votre smartphone Pixel vers la version bêta la plus récente et essayer les modifications.

Google installe le nouveau logiciel sur les téléphones Pixel avec le correctif de sécurité de mai 2023, on ne peut pas en dire autant des modèles Verizon de la série Pixel 6, car ils reçoivent la nouvelle mise à niveau avec le correctif de sécurité d’avril.

En termes de changements, la deuxième version bêta apporte la prise en charge Ultra HDR pour les images, la prise en charge des gestes prédictifs, les notifications d’intention sécurisées en plein écran, les informations sur la sécurité des données sont plus visibles, Zoom, Focus, Postview, et plus encore dans les extensions de caméra, le zoom intégré au capteur, Audio USB sans perte, plus de capacités graphiques, et plus encore.

Vous pouvez explorer plus de détails sur ces fonctionnalités sur Blog des développeurs Android et Site Web des développeurs Android.

Voyons maintenant les correctifs fournis avec la version d’aujourd’hui. Ce sont les problèmes signalés par les développeurs.

Problèmes signalés par le développeur Android 14

Android 14 Autres problèmes résolus

Correction d’un problème où, après être entré et sorti du mode image dans l’image, l’écran scintillait lorsque des applications étaient lancées.

Correction d’un problème où les restrictions utilisateur définies par les administrateurs DPC n’étaient pas appliquées dans les paramètres.

Correction d’un problème où, après avoir pris des photos avec l’application Google Camera, l’ouverture de la dernière image à partir de la vignette dans l’application affichait brièvement une nuance de couleur verte sur l’image.

Correction d’un problème qui pouvait entraîner l’affichage du pourcentage de batterie à 0 % après un redémarrage de l’appareil, quel que soit le niveau de charge réel de l’appareil.

Correction d’un problème qui pouvait provoquer le plantage d’un appareil, puis lorsque l’appareil redémarrait, tous les fonds d’écran sélectionnés avant le redémarrage étaient réinitialisés.

Correction de problèmes qui empêchaient l’application Better Bug de télécharger des rapports de bugs.

Correction de problèmes qui empêchaient le geste de retour à l’accueil de fonctionner.

Correction d’un problème qui pouvait entraîner le blocage répété de l’application Paramètres du système.

Correction d’un problème qui empêchait les utilisateurs de rechercher dans l’application Paramètres du système.

Correction de problèmes qui provoquaient parfois des exceptions de pointeur nul pour les éditeurs de solution d’entrée (IME).

Correction d’un problème qui augmentait parfois inutilement l’utilisation de la mémoire à l’échelle du système.

Correction de problèmes système pouvant parfois provoquer des blocages.

Désormais, si vous possédez un smartphone Pixel éligible fonctionnant sur la première version bêta, vous pouvez facilement mettre à niveau votre smartphone Pixel vers la version bêta incrémentielle en accédant aux mises à jour système dans les paramètres, puis en téléchargeant la nouvelle version bêta.

Si votre téléphone fonctionne sur la version stable d’Android 13 et que vous souhaitez essayer la version bêta d’Android 14, vous devez vous inscrire au programme bêta d’Android, voir le processus dans cette histoire. Assurez-vous que votre téléphone est éligible pour Android 14, ce sont les modèles éligibles – Pixel 4a 5G, Pixel 5, Pixel 5a, Pixel 6, Pixel 6 Pro, Pixel 6a, Pixel 7 et Pixel 7 Pro.

Vous pouvez également charger manuellement la version bêta d’Android 14 sur votre téléphone Pixel, vous pouvez télécharger les versions OTA pour une installation manuelle à partir de cette page.

Avant de mettre à jour votre téléphone, assurez-vous d’effectuer une sauvegarde des données importantes et de charger également votre téléphone à au moins 50 %.

