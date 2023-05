Google Search évolue grâce à la puissance de l’intelligence artificielle : toutes les actualités

Ce sont toutes les nouvelles qui arrivent sur le moteur de recherche Google grâce à l’IA.

Voici à quoi ressemble la nouvelle version de Google Search avec la « Generative Search Experience »

L’intelligence artificielle est l’un des principaux protagonistes de Google I/O 2023 et en plus des améliorations d’applications telles que Gmail, Google Maps ou Google Photos, la société Mountain View vient d’annoncer toutes les nouveautés qui arriveront sur son navigateur avec le intégration de la nouvelle expérience d’IA générative.

Continuez à lire et découvrez comment le moteur de recherche Google va évoluer grâce à l’Intelligence Artificielle.

C’est tout ce que nous offre le nouveau moteur de recherche Google avec IA

La nouvelle Generative AI qui vient d’arriver dans le moteur de recherche de Google va vous permettre de chercher de manière « plus simple » et « plus intelligente ».

Ainsi, à partir de maintenant, lorsque vous effectuez une recherche sur Google, le moteur de recherche vous montrera un « instantané » en haut avec un résumé des résultats de recherche les plus pertinents, qui comprend des liens, des résumés de produits, des images et bien plus encore. juste en dessous, vous pouvez voir le reste des résultats de la recherche comme avant.

De plus, cette nouvelle version du moteur de recherche Google intègre un mode conversation grâce auquel vous pourrez affiner les résultats de recherche à l’aide d’un chatbot intégré.

Cette nouvelle expérience de recherche, qui a été baptisée SGE ou « Generative Search Experience », vous aidera également dans vos achats, puisque lorsque vous recherchez un produit avec Google Search, vous verrez un « Snapshot » avec « des descriptions de produits qui incluent des informations pertinentes et critiques de produits, évaluations, prix et images à jour. Ces informations proviennent de Google Shopping Chart, qui compte plus de 35 milliards de listes de produits, de vendeurs, de marques, d’avis et d’inventaires constamment mis à jour.

Grâce à notre nouvelle expérience d’IA générative dans la recherche, vous obtiendrez encore plus à partir d’une seule recherche. Vous serez en mesure de donner rapidement un sens aux informations avec un instantané alimenté par l’IA, des pointeurs pour explorer davantage et des façons naturelles de demander. #GoogleIO pic.twitter.com/jgzz97DzEv —Google (@Google) 10 mai 2023

Cette nouvelle expérience d’IA générative pour le moteur de recherche de Google en est encore à ses premiers stades de développement et, pour cette raison, ne sera initialement disponible que sur l’application Google pour iOS et Android et sur la version de bureau de Google Chrome aux États-Unis. seulement en anglais.



Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :