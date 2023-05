L’IA générative arrive sur Android avec de nouvelles options de personnalisation

En attendant l’arrivée de la nouvelle version bêta d’Android 14, Google a voulu nous montrer en avant-première ce que va devenir le système d’exploitation le plus utilisé au monde. Et, bien sûr, l’intelligence artificielle est à nouveau le protagoniste, dans ce cas en se concentrant sur l’un des aspects essentiels du système d’exploitation : la personnalisation.

Lors de Google I/O 2023, l’entreprise a officialisé l’arrivée d’une série de fonctions au système d’exploitation, qui promettent d’améliorer l’expérience en profitant des dernières avancées dans le domaine de l’intelligence artificielle.

Google a commencé par annoncer une nouvelle fonctionnalité disponible sur le clavier Gboard au sein de son application de messagerie texte, notamment la possibilité de générer des messages avec des styles différents en fonction du contenu.

Magic Compose, une nouvelle fonctionnalité Google Messages optimisée par l’IA générative, peut vous aider à ajouter une touche de personnalité supplémentaire à vos conversations. Il vous proposera des réponses suggérées en fonction du contexte de vos messages, et il transformera même comme par magie ce que vous tapez en différents styles. Rendez vos messages plus concis, professionnels ou même écrits comme Shakespeare lui-même. Expérimentez par vous-même et essayez Magic Compose lorsqu’il sortira en version bêta cet été.