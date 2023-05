Android 14 Beta 2 désormais disponible : toutes les actualités et mobiles compatibles

La deuxième version bêta d’Android 14 est maintenant disponible en téléchargement.

Android 14 est la prochaine grande mise à jour du système d’exploitation de Google, qui arrivera fin 2023

Depuis encore un an, l’arrivée d’une nouvelle version bêta d’Android est l’un des thèmes principaux de Google I/O, dont l’édition 2023 se tient actuellement au Shoreline Amphitheatre de Mountain View. A cette occasion, il est temps d’accueillir Android 14 Beta 2, la deuxième version bêta publique d’Android 14 visant à introduire la grande majorité des changements qui seront présents dans l’édition finale, dont le lancement est prévu en août prochain.

Android 14 Beta 2 est disponible à partir d’aujourd’hui pour les appareils de la série Google Pixel. De plus, comme cela s’est produit à plusieurs reprises, certains fabricants ont décidé de se joindre à l’initiative, assurant qu’ils offriront bientôt la possibilité de tester Android 14 Beta sur certains de leurs smartphones les plus récents. Parmi eux se trouvent Nothing, realme, vivo, Xiaomi, OPPO et OnePlus, entre autres.

Quoi de neuf dans Android 14 Beta 2

Selon le planning initial annoncé par Google, Android 14 Beta 2 est le dernier opus à arriver avant d’entrer dans la phase de « stabilité de la plateforme », durant laquelle Google s’emploiera à éliminer toutes les erreurs de fonctionnement pour finir par offrir la meilleure expérience stable possible avec votre nouveau système d’exploitation.

C’est donc la version qui introduit le plus de nouveautés à ce jour, tant sur le plan fonctionnel qu’esthétique.

L’une des nouveautés annoncées avec l’arrivée de cette bêta est l’inclusion d’un moteur de thème renouvelé de Material You, le système introduit avec Android 12. Désormais, Google ajoute la possibilité de personnaliser l’écran de verrouillage avec un plus grand nombre d’options de configuration, de widgets , couleurs et plus encore. L’option permettant de générer des fonds d’écran à l’aide de l’IA générative à partir des invites de l’utilisateur est également ajoutée.

Les fonds d’écran avec emojis arrivent comme une autre fonction d’Android 14, qui vous permet de générer un fond d’écran unique en sélectionnant toutes les émoticônes que vous souhaitez utiliser. Les arrière-plans sont animés et interactifs et peuvent être personnalisés à volonté.

Google a également annoncé des nouveautés liées à l’intelligence artificielle dans le domaine de la personnalisation, avec notamment la possibilité de générer un fond d’écran cinématographique. Pour pouvoir tester cette fonction, vous n’aurez pas à attendre l’arrivée d’Android 14, mais elle sera disponible sur les appareils Pixel avec la mise à jour trimestrielle de juin prochain.

Téléphones portables compatibles avec Android 14 Beta 2

Android 14 Beta 2 est compatible avec les smartphones de la série Google Pixel sortis à partir de fin 2020. C’est : du Pixel 4a (5G) aux modèles de la série Pixel 7, en via le Pixel 7a présenté lors de la keynote de la Google I/O 2023 . La liste complète des appareils pris en charge est la suivante :

Ceux qui ont déjà installé la version de prévisualisation recevront automatiquement la mise à jour vers la version bêta via OTA. Les autres peuvent procéder à l’installation manuelle du fichier OTA, ou mieux encore, s’inscrire au programme Android Beta pour recevoir la mise à jour sur leurs téléphones sans avoir à faire quoi que ce soit d’autre.

De leur côté, les personnes qui n’ont pas d’appareil Pixel compatible devront attendre que les fabricants annoncent leur intention de rejoindre le programme bêta et proposent des versions d’aperçu du logiciel pour leurs appareils. En attendant, vous pouvez vérifier si votre mobile figure sur la liste des modèles qui recevront la mise à jour.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :