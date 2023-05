Google Pixel 7a vs Google Pixel 7 : ce sont les différences les plus importantes

Nous comparons le nouveau Google Pixel 7a avec le Pixel 7 à la recherche des différences les plus importantes entre les deux smartphones.

Le nouveau Google Pixel 7a apporte avec lui un design presque identique à celui du précédent Pixel 7

Google a profité de son événement le plus important de l’année, la Google I/O 2023, pour présenter au monde son nouveau smartphone de la gamme « A » économique, le Google Pixel 7a. Se trata de una nueva edición de su familia de móviles más vendida hasta la fecha, que hereda varios rasgos de los Pixel 7 y 7 Pro lanzados a finales de año, manteniendo la buena relación calidad-precio que tan bien define a los dispositivos de esta série.

Mais cette année, Google a pris la décision d’augmenter légèrement le prix du Pixel 7a de 50 euros par rapport au Pixel 6a de l’an dernier, si bien que le nouvel appareil se rapproche dangereusement de l’excellent Google Pixel 7, dont le prix à ces sommets a déjà tombé en dessous de 600 euros à plusieurs reprises.

C’est pourquoi, très probablement, il y aura ceux qui auront des doutes sur le modèle le plus recommandé. Et c’est précisément ce que nous voulons clarifier dans ce comparatif, où nous allons passer en revue les différences les plus importantes entre le Pixel 7 et le Pixel 7a.

Google Pixel 7a et Pixel 7 : similaires, mais pas identiques

Comparaison de pixels. 7a et Pixel 7 Caractéristiques GooglePixel 7a GooglePixel 7 Dimensions 152,4 x 72,9 x 9 mm

193 grammes 155,64 x 73,16 x 8,7 mm

197 grammes Filtrer GOLED de 6,1 pouces

FullHD+

Taux de rafraîchissement jusqu’à 90 Hz OLED de 6,32 pouces

Full HD+ (2400 x 1080 pixels)

Taux de rafraîchissement de 90 Hz

Luminosité jusqu’à 1400 nits

Gorilla Glass Victus Processeur Google Tenseur G2

Core octa

5nm

Co-processeur de sécurité Titan M2 Google Tenseur G2

Core octa

5nm

Co-processeur de sécurité Titan M2 RAM 8 Go 8 Go Système opératif Android 13

Mises à jour du système pendant 3 ans

Correctifs de sécurité mensuels pendant 5 ans Android 13

Mises à jour du système pendant 3 ans

Correctifs de sécurité mensuels pendant 5 ans Stockage 128 Go 128/256 Go appareils photo arrière:

Sony IMX787 64 Mpx principal

Ultra grand angle 13 Mpx

frontale:

13MP arrière:

Capteur Samsung GN1 50 MP, OIS, f/1.85. 1/1.3″, OIS, mise au point automatique

12 MP Ultra grand angle f/2.2, 106º, 1/2.9″

Frontale :

10.8MP f/2.2, 97°, 1/3.1″ Batterie 4385mAh

Charge rapide 18W

Chargement sans fil Qi 7,5 W 4355mAh

Charge rapide USB-PD 30W

chargement sans fil

recharge sans fil inversée Autres Lecteur d’empreintes digitales à l’écran

Déverrouillage par reconnaissance faciale

Protection IP67

USB Type-C

nanoSIM + eSIM

haut-parleurs stéréo Lecteur d’empreintes digitales à l’écran

Déverrouillage par reconnaissance faciale

Protection IP68

USB Type-C

nanoSIM + eSIM

haut-parleurs stéréo connectivité 5G Sub6/mmWave

Bluetooth 5.3

WiFi 6E 5G Sub6/mmWave

Bluetooth 5.3

WiFi 6E

A première vue, il est difficile de différencier les deux modèles s’ils sont face à face. Les deux appareils conservent le même langage visuel, avec la « Camera Bar » en aluminium anodisé qui s’étend horizontalement à l’arrière du smartphone.

La première différence est de taille. Le Pixel 7 est légèrement plus grand et plus large, bien qu’un peu plus fin. De plus, comme il utilise du verre au lieu de plastique comme le Pixel 7a pour façonner son arrière, il pèse également environ cinq grammes de plus.

L’avant des deux modèles est similaire, bien que le Pixel 7 ait des marges plus étroites autour de son écran. Soit dit en passant, il s’agit d’OLED avec une résolution Full HD+ et un taux de rafraîchissement de 90 hertz dans les deux cas, mais le Pixel 7 est beaucoup plus lumineux, ce qui est remarquable surtout à l’extérieur et dans des situations lumineuses.

Sur le plan technique, rien ou presque ne change et on se retrouve avec le même processeur Tensor de seconde génération, associé à 8 Go de RAM et 128 ou 256 Go de stockage interne. Fait intéressant, la batterie du Pixel 7a est légèrement plus grande, mais en cours de route, la prise en charge de la charge rapide de 30 W du Pixel 7 est perdue et la puissance maximale prise en charge devient 18 W. Sans fil pour la première fois sur un smartphone de la série Pixel A.

Le reste des différences importantes sont présentes dans le système de caméra. Le Google Pixel 7a présente un nouveau capteur Sony IMX797 de 64 mégapixels derrière son objectif principal (utilisé par d’autres appareils comme le ZTE Axon 40 Ultra), pas aussi grand que le Samsung ISOCELL GN1 de 50 mégapixels du Pixel 7. commun dans les appareils de cette série, les résultats au niveau photographique sont similaires, puisque le logiciel en charge du traitement des captures est identique dans les deux.

Ce sont les changements les plus importants que le Pixel 7a introduit par rapport au Pixel 7. Sur le papier, ce sont deux modèles très similaires et, à l’exception de petits avantages en faveur du Pixel 7, la vérité est que le modèle le moins cher est plus attrayant pour son excellent rapport spécifications-prix.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :