5 mobiles haut de gamme disponibles à prix mini pour une durée limitée

Le Xiaomi 13 Lite n’est plus sur le marché depuis 3 mois et bénéficie déjà d’une remise de 160 euros

Heureusement pour vous, vous n’avez pas besoin de laisser un mois de salaire pour avoir un haut de gamme comme Dieu l’a voulu. À partir de maintenant et jusqu’au lundi 15 mai prochain, AliExpress abat les prix de certains des meilleurs téléphones mobiles de ces derniers mois, pouvant acheter le OnePlus 11 ou le Google Pixel 7 pour très peu d’argent.

Grâce à la campagne Discovery, vous pourrez attraper vos téléphones AliExpress préférés avec des remises de la même ampleur que celles observées le Black Friday ou le 11/11. Il s’agit d’une promotion limitée qui fonctionnera avec un nombre spécifique d’unités et uniquement pour cette semaine : si vous voyez un téléphone qui vous convient… foncez !

Bien sûr, rappelez-vous que pour débloquer les prix promotionnels, vous devrez appliquer le coupon de réduction que vous trouverez à côté de chaque produit. Il suffit de copier le code ESMAY30 et de le coller dans la section correspondante juste avant de payer, c’est très simple à faire. Pour le reste, à l’exception du Pixel 7, tous les téléphones de notre compilation proviennent de l’un des principaux vendeurs de technologie sur AliExpress et AliExpress Plaza, donc votre nouveau haut de gamme viendra avec toutes les garanties et avec des délais de livraison étonnants. compétitif.

5 téléphones haut de gamme à un prix avantageux sur AliExpress

OnePlus 11. On commence par le OnePlus 11, l’un des early risers de 2023. On est face au meilleur mobile OnePlus à ce jour, une bête avec 16 Go de RAM qui se démarque avant tout par son écran et son système de caméra avancé. Regardez bien sa fiche technique car pour 709 euros il surpasse des appareils comme l’iPhone 14 Pro ou le Samsung Galaxy S23 à bien des égards.

OnePlus 11

OnePlus 10 Pro Si, en revanche, vous cherchez quelque chose d’un peu plus abordable mais que vous ne voulez pas sortir de « l’expérience OnePlus », vous êtes intéressé par ce que ce OnePlus 10 peut vous offrir. Bien qu’il ait maintenant un peu plus d’un an, il reste un achat fortement recommandé puisque, entre autres, la marque garantit un minimum de trois ans de mises à jour principales, vous pourrez donc goûter Android 14 et même Android 15 sans aucun problème. De plus, il est livré avec un Snapdragon 8 Gen 1, 12 Go de RAM et un écran 120 Hz.

OnePlus 10 Pro

realme GT 2. Quelque chose de similaire se produit avec le realme GT 2, un appareil qui, bien qu’il existe depuis un certain temps, reste un achat très juteux, surtout si nous nous en tenons à sa remise de 50%. Il a tout ce dont un haut de gamme a besoin : 12 Go de RAM, un design distinctif, une charge rapide de 65 W, un écran 120 Hz, un appareil photo principal Sony de 50 mégapixels… Un vrai bijou.

realme GT 2

Google Pixel 7. Si vous êtes clair sur le fait que vous recherchez un téléphone avec un bon appareil photo, vous devez absolument miser sur ce Google Pixel 7, qui n’a jamais été aussi bon marché auparavant. C’est une opportunité historique d’obtenir l’iPhone Android, étant l’un des meilleurs investissements téléphoniques que l’on puisse faire à l’heure actuelle : vous aurez un mobile de qualité pendant des années et des années.

GooglePixel 7

Xiaomi 13 Lite. Enfin, nous avons sauvé la baisse de 160 euros du Xiaomi 13 Lite, le dernier mobile de cette compilation. Il se distingue par son écran de qualité, son appareil photo principal et ses bonnes performances et son autonomie. Si vous voulez un mobile 2023 équilibré à un prix équitable, il peut très bien vous convenir. Il est aux portes du haut de gamme et a des atouts de taille dans sa manche, comme une épaisseur réduite ou une double caméra frontale.

Xiaomi 13lite

