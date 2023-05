Nouveau Pixel Fold : le premier téléphone pliable de Google est désormais officiel

Nous vous disons tout ce que vous devez savoir sur l’un des téléphones les plus attendus de l’année, le Google Pixel Fold.

Voici le Google Pixel Fold, le premier terminal pliable de la société Mountain View

Comme à son habitude autour de ces dates, Google a tenu sa conférence annuelle des développeurs, Google I/O 2023, et comme cela se murmure depuis plusieurs mois, le géant américain en a profité pour lancer son premier téléphone portable pliable sur le marché, un Google Pixel. Pliez qui arrive à rivaliser face à face avec le Samsung Galaxy Z Fold4 et OPPO Find N2.

Le Google Pixel Fold se distingue par ses deux écrans OLED de haute qualité, avec la deuxième génération de processeurs créés par Samsung pour le grand G, le Tensor G2, et avec un système de caméra similaire à celui que nous avons vu dans le Pixel 7 Pro.

Google Pixel Fold : toutes les infos

Fold Google Pixel Caractéristiques techniques et spécifications Dimensions et poids Déplié : 158,7 x 139,7 x 5,7 mm Plié : 139,7 x 78,74 x 12,7 mm Poids : 283 g écrans Extérieur : OLED 5,8 pouces, 2 092 x 1 080 pixels, 120 Hz, Gorilla Glass Victus Intérieur : OLED 7,65 pouces, 2 208 x 1 840 pixels, 120 Hz, 1 200 nits jeux de puces Google Tenseur G2, 5nm

Octa-core (4×1.8 GHz Cortex-A55 & 2×2.35 GHz Cortex-A78 & 2×2.85 GHz Cortex-X1)

Carte graphique Adreno G710 MP07 Mémoire RAM 12 Go LPDDR5X Stockage interne 256/512 Go UFS 3.1 Système opératif Android 13

Trois ans de mises à niveau du système

Cinq ans de mises à jour de sécurité connectivité 5G SA/NSA

Double SIM (nanoSIM + eSIM)

WiFi 6E

Bluetooth 5.2

nfc

GPS, GLONASS, Galileo, QZSS

UWB

USB-C Batterie 4 821 mAh

Charge rapide 30W caméras arrière Capteur principal 48 MP, f/1.7, OIS

10,8 MP ultra grand angle f/2,2, 1/3″, champ de vision 121,1

Téléobjectif 10,8 mégapixels, f/3,05, zoom optique 5X, zoom numérique 20x « Super Resolution Zoom », LDAF caméras frontales Intérieur : 8MP, f/2.0 Extérieur : 9,5 MP, f/2,2 Autres Lecteur d’empreintes digitales à l’écran

Déverrouillage par reconnaissance faciale

Protection IPX8

haut-parleurs stéréo prix de départ A partir de 1 899 euros

Au niveau du design, le Google Pixel Fold hérite de l’esthétique de la série Pixel 7, puisqu’il possède le module de caméra arrière en forme de barre caractéristique, bien que cette fois il n’occupera pas toute la largeur jusqu’à la charnière car il n’atteindra pas le prend fin.

De plus, le Google Pixel Fold dispose d’un système de pliage très similaire à celui du Galaxy Z Fold4 et OPPO Find N2, qui possède, selon la marque, la charnière la plus durable dans un mobile pliable, et avec des cadres assez contenus qui le rendent le pliable le plus fin du marché.

Si l’on se concentre sur ses spécifications, le Google Pixel Fold est équipé de deux écrans OLED avec un taux de rafraîchissement de 120 hertz : un externe de 5,8 pouces avec une résolution de 2 092 x 1 080 pixels qui est protégé par Gorilla Glass Victus et un interne. de 7,65 pouces avec une résolution de 2 208 x 1 840 pixels et une luminosité maximale de 1 200 nits.

Sous le capot du premier pliage de la firme, on retrouve le processeur « marque maison » de Google, un Google Tensor G2 à huit cœurs que l’on a déjà vu dans les Pixel 7 et Pixel 7 Pro et qui est bien accompagné de 12 Go de RAM et de deux internes. variantes de stockage de 256 Go et 512 Go.

Dans la section photographique, le Google Pixel Fold s’engage sur un système de caméra similaire à celui du Pixel 7 Pro avec un triple module arrière composé d’un capteur principal de 48 mégapixels avec une ouverture focale f/1.7 et OIS, un ultra- capteur grand angle de 10,8 mégapixels avec une ouverture focale f/2,2 et un angle de vision de 125º et un téléobjectif de 10,8 mégapixels avec une ouverture focale f/3,05, un zoom optique 5X et un zoom numérique 30x avec « Super Resolution Zoom ».

En ce qui concerne les caméras frontales, le Google Pixel Fold est équipé d’une caméra interne de 8 mégapixels avec une ouverture focale f/2.0 et d’une caméra externe de 9,5 mégapixels avec une ouverture focale f/2.2. De plus, comme Google nous l’a montré dans la présentation, vous pourrez utiliser l’écran externe du Pixel Fold comme miroir pour prendre des selfies avec les caméras arrière.

Au niveau de l’autonomie, le Google Pixel Fold embarque une grosse batterie de 4 821 mAh avec une charge rapide de 30W.

En ce qui concerne le reste des fonctionnalités du Google Pixel Fold, nous devons souligner qu’il dispose de 5G, Dual SIM (nanoSIM + eSIM), Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2, NFC, GPS, GLONASS, Galileo, QZSS, USB-C , protection IPX8, lecteur d’empreintes digitales sous l’écran et double haut-parleur stéréo.

Comme c’est logique, le Google Pixel Fold arrivera avec Android 13 comme système d’exploitation, mais ce sera l’un des premiers terminaux de la marque à recevoir la première version stable d’Android 14, dès qu’elle sera disponible. En ce sens, il faut souligner que le Pixel Fold disposera de plus de 50 applications Google optimisées pour les grands écrans et avec une nouvelle barre des tâches qui fonctionne sur un double écran grâce à laquelle vous pourrez utiliser deux applications en même temps et faire glisser éléments de l’un à l’autre.

Google Pixel Fold : disponibilité et tarifs

Le Google Pixel Fold sera initialement disponible à l’achat dans seulement quatre pays : le Royaume-Unis, les États-Unis, l’Allemagne et le Japon. Il peut être acheté en deux options de couleur : noir et blanc et son prix commencera à 1 899 euros. Lorsque vous achetez ce terminal dans ces pays, vous recevez également trois cadeaux : une Pixel Watch, 3 mois gratuits de YouTube Premium et 2 To de stockage dans le cloud pendant 6 mois.

Pour le moment, le grand G n’a pas confirmé la disponibilité de son premier pliage en France, mais il est fort probable qu’il finira par arriver dans quelques mois, comme cela s’est produit avec le Pixel 6.

