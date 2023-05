Dell 32 pouces Apple Pro Display XDR alt maintenant disponible avec Thunderbolt 4, webcam 4K

Dell a annoncé son nouveau moniteur UltraSharp 32 6K en janvier au CES, maintenant l’écran externe est disponible avec un ensemble de fonctionnalités convaincantes pour quelques milliers de dollars de moins que le Pro Display XDR 32 pouces d’Apple. Lire la suite pour tous les détails.

Dell a poursuivi en lançant ce nouvel écran au premier semestre de l’année comme prévu. Aujourd’hui, le prix a été révélé et il réduit considérablement le moniteur 6K 32 pouces d’Apple.

Bien qu’il ne corresponde pas à la fonctionnalité Pro Display XDR pour la fonctionnalité – et ait un design plus maladroit – l’UltraSharp 6K de 32 pouces a un ensemble de fonctionnalités impressionnant avec un prix catalogue de 3 199 $ (Dell le vend à 20 % de réduction pour 2 559 $ au lancement) . C’est environ 50 % de moins que le modèle de base Pro Display XDR.

L’UltraSharp 32 6K comprend la technologie IPS Black, 99% DCI-P3, un hub Thunderbolt 4, une charge passthrough de 140 W, une webcam 4K intégrée, des micros antibruit, et plus encore. Voici l’ensemble complet des fonctionnalités :

Caractéristiques du moniteur Dell UltraSharp 32 6K (U3224KB)

Panneau 6K de 31,5 pouces (6144 x 3456) Technologie IPS Noir Certifié HDR 600 contraste 2000:1 99% DCI-P3 100 % sRGB

Webcam CMOS HDR 4K intégrée Réglable avec inclinaison de 20 degrés

Deux haut-parleurs de 14 W

Deux micros antibruit

Concentrateur Thunderbolt 4/USB-C Charge de 140 W pour les ordinateurs portables 2 ports Thunderbolt 4 3 ports USB-C 2 ports USB-A HDMI 2.1 Mini DisplayPort 2.1 Port Ethernet 2,5 Go Fente de verrouillage de sécurité Les ports avant escamotables incluent deux USB-C et un USB-A

Connectez deux sources informatiques avec prise en charge image par image et image dans l’image

Compatible avec Mac et Windows

Voici un aperçu de toutes les E/S intégrées :

Avis de Netcost-security.fr

Comme je l’ai déjà écrit, le moniteur UltraSharp 32 6K ne rivalisera pas pleinement avec le Pro Display XDR d’Apple en ce qui concerne la gamme complète de modes de référence pour les utilisateurs professionnels sérieux. Mais pour les professionnels de la création et les prosommateurs, cela ressemble à une alternative Pro Display XDR convaincante à une fraction du prix.

Je pense que le prochain 5K ViewFinity S9 de Samsung est beaucoup plus propre et plus proche du design d’Apple, mais pour ceux qui sont d’accord avec l’esthétique de Dell, l’UltraSharp 32 6K offre beaucoup pour votre argent.

Que pensez-vous maintenant que nous avons les détails sur le prix catalogue de 3 200 $ (prix de lancement de 2 560 $) ? Partagez votre opinion sur nos réseaux sociaux!

