Wear OS 4 est officiel : toute l’actualité de la version Android pour montres connectées

Concevoir des cadrans de montre et les partager sera un jeu d’enfant dans Wear OS 4, ce qui augmentera également vos possibilités avec des applications natives comme Gmail, Google Calendar ou WhatsApp.

Dans cette Google I / O 2023, il y avait aussi des surprises en réserve pour les appareils portables, et que le géant de Mountain View n’a présenté aucune smartwatch à l’amphithéâtre Shoreline pour accompagner ses nouveaux appareils Pixel 7a, Pixel Tablet et Pixel Fold, en plus d’un le nouveau [versión Beta 2 de Android 14](Android 14 bêta 2).

Le premier était très important, en fait, puisque Google a annoncé l’arrivée d’une application de base comme WhatsApp dans Wear OS, bien que peu de temps après nous ayons reçu le plus gros plat, depuis que la nouvelle version de Wear OS 4 est devenue officielle avec plus de son propre applications et beaucoup de nouvelles intéressantes.

C’est ainsi que nos amis de 9to5Google ont anticipé les premières captures d’écran de la quatrième itération de Wear OS ainsi que toutes les informations importantes révélées par Google lors de la keynote principale de son événement populaire, dans lequel ils nous ont déjà avertis que toute la base et les principaux aspects de Wear OS ne changera pas, bien qu’il y aura des améliorations substantielles de l’expérience après avoir écouté les opinions de ses utilisateurs.

Plus de batterie et plus de personnalisation

La première nouveauté importante de Wear OS 4 concerne l’optimisation énergétique, et c’est que certaines nouveautés implémentées au cœur du système nous permettront de prolonger la durée de vie de nos batteries.

Les nouvelles options de personnalisation ont quelque chose à voir avec cela, et c’est qu’en collaboration avec Samsung, une mise à jour de ‘Watch Face Studio’ a été développée qui élimine tout type de code exécutable des cadrans de la montre, grâce à un format XML déclaratif qui suffira concevoir l’apparence et le comportement de nos cadrans préférés.

Cela réduira la charge énergétique nécessaire pour déplacer le cadran de la montre, et comme il n’y aura pas de code, il sera beaucoup plus facile de créer des APK avec nos sphères pour les distribuer et les partager directement sur Google Play.

Il y aura un éditeur de cadran de montre natif et intégré, tandis que toute la logique nécessaire à la fonctionnalité de ces cadrans de montre sera gérée par Wear OS, améliorant ainsi la vitesse et optimisant les performances de nos batteries.

Gmail, Google Calendar et WhatsApp, entre autres, débarquent sur Wear OS

En plus de mettre en place un nouveau mode de sauvegarde et de restauration des données qui nous permettra de transférer nos applications et paramètres en toute sécurité entre n’importe quelle ancienne smartwatch et notre nouveau modèle, Google souhaitait augmenter les fonctionnalités de son système d’exploitation pour les wearables grâce à des applications natives.

C’est ainsi que nous verrons Gmail ou Google Calendar arriver sur Wear OS « plus tard cette année », comme toujours sans dates précises.

Nous le savons depuis le discours d’ouverture de Google I/O 2023 que Gmail nous permettra de naviguer dans la boîte de réception pour lire, répondre ou marquer des e-mails, tandis que Googel Calendar offrira une vue de notre agenda similaire à celle des widgets Android, avec la possibilité de confirmer la présence aux réunions ou de terminer les tâches en attente.

Une application aussi basique que WhatsApp fait également ses débuts sur Wear OS, qui est déjà disponible pour les utilisateurs bêta, tandis que Peloton intègre également son application dans Wear OS et Spotify présente des améliorations telles que la lecture de nos podcasts préférés ou le saut vers une liste de musique organisée par Spotify. DJ intelligent.

En tout cas, pour voir cette quatrième génération de Wear OS parmi nous, il faudra attendre quelques mois, comme Google lui-même l’a signalé, il arrivera fin 2023 après la sortie des aperçus pour les développeurs lors des I/O 2023 .

Nous garderons un œil ouvert car Google dit qu’il révélera plus de détails dans les mois à venir… !

