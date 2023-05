Fonctionnalité des chambres Airbnb ; Inspiration pomme ; Jony Ive redéfinit la mission

Le PDG Brian Chesky a déclaré dans une nouvelle interview qu’un certain nombre de changements apportés par Airbnb – y compris Airbnb Rooms et une réorganisation complète de la structure de l’entreprise – ont été inspirés par Apple.

Il a ajouté que le lancement d’Airbnb Rooms représente le retour de l’entreprise à ses racines : laisser les gens louer une chambre dans leur maison, plutôt qu’un appartement entier…

La société a déclaré plus tôt ce mois-ci qu’elle revenait à son point de départ.

Nous pensons que cette idée est plus importante que jamais. Dans l’environnement économique actuel, les gens veulent voyager à moindre coût. Et après des années d’isolement pendant la pandémie, ils cherchent des moyens de se connecter avec les gens et de vivre des expériences authentiques. C’est le moment idéal pour séjourner dans une chambre chez quelqu’un d’autre.

Airbnb a commencé comme un moyen de rester dans une chambre chez quelqu’un d’autre. Cette idée originale de partager une maison offre deux avantages uniques. Tout d’abord, c’est plus abordable pour les clients. Plus de 80 % des chambres privées coûtent moins de 100 $/nuit, avec un tarif moyen de 67 $/nuit. Deuxièmement, séjourner chez un hôte est un excellent moyen de rencontrer quelqu’un de nouveau et de découvrir la ville comme un local.

Chesky a déclaré à The Verge qu’Airbnb est également revenu à l’essentiel dans sa structure et son marketing, et que cela a été inspiré par Apple.

Ils étaient à 90 jours de la faillite ou peut-être même moins. Et il a été divisé. Je pense qu’il y avait quelque chose comme 80 produits. Et il a fait deux choses. Il a coupé la plupart des produits, et il est revenu à une organisation fonctionnelle, et c’est ce que nous avons fait.

Il a déclaré que Jony Ive avait repensé le logo de l’entreprise, mais que son plus grand impact avait été de redéfinir la mission de l’entreprise. Bien que l’entreprise ait « l’appartenance » comme objectif principal, beaucoup ne voyaient pas cela comme autre chose que tout le monde est le bienvenu.

Jony Ive a dit: «Eh bien, vous devez le recadrer. Il ne s’agit pas seulement d’appartenance, il s’agit de connexion humaine et d’appartenance.

Et c’était, je pense, un très gros déblocage. La prochaine chose que Jony Ive a dite, c’est qu’il a créé ce livre pour moi, un livre de ses idées, et le livre s’appelait « Beyond Where and When », et il a essentiellement dit qu’Airbnb devrait passer d’au-delà où et quand à qui et quoi ?

Qui es-tu et que veux-tu dans ta vie ? Et c’était une partie de l’inspiration derrière les catégories Airbnb, que nous voulions que les gens viennent sur Airbnb sans avoir de destination en tête et que nous pouvions catégoriser les propriétés non seulement par emplacement mais par ce qui les rend uniques, et cela a vraiment influencé les catégories Airbnb et certains des choses que nous faisons maintenant.