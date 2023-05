L’application Google pour retrouver les appareils perdus est maintenant beaucoup plus utile

Bientôt, vous pourrez connaître l’emplacement de plus d’appareils, même lorsqu’ils n’ont pas de connexion Internet.

Find My Device, également connu sous le nom de Find My Device, est mis à jour pour offrir une expérience améliorée.

Localiser mon appareil Google est l’une des applications les plus utiles que vous puissiez utiliser pour retrouver votre mobile s’il a été perdu ou volé. Grâce à la mise à jour que Google a présentée lors de Google I/O 2023, Find My Device (Trouver mon appareil) pourra localiser plus d’appareils au-delà de votre mobile. Par exemple, vous pouvez utiliser le service pour garder une trace de vos écouteurs ou de votre tablette, et de nombreux autres appareils.

Utilisant un réseau avec plus d’un milliard d’appareils Android, cette application vous permettra de savoir où se trouvent vos appareils, même lorsqu’ils n’ont pas de connexion Internet. Les utilisateurs peuvent être tranquilles, car la société a veillé à ce que toutes les données soient cryptées. De cette façon, Google aborde le travail qu’Apple fait déjà avec ses AirTags.

Localiser mon appareil est renouvelé pour offrir une meilleure expérience

Trouver mon appareil a été l’une des principales plates-formes lors de Google I/O 2023 en raison de ses nouveautés. Ils ne sont pas nombreux, mais ils sont très importants dans l’expérience utilisateur. Tout d’abord, nous devons souligner que Find My Device prendra bientôt en charge la localisation d’un plus large éventail d’appareils. Non seulement vous pouvez l’utiliser pour savoir où se trouve votre téléphone, mais vous pouvez également le faire avec vos écouteurs sans fil, votre tablette et vos dispositifs de suivi Tile, Chipolo et Pebblebee.

Une autre nouveauté réside dans le fait que vous pourrez localiser vos appareils même lorsqu’ils n’ont pas de connexion Internet. Pour y parvenir, Google utilisera un réseau composé de millions d’appareils Android via le détecteur de proximité de la connectivité Bluetooth. « Le réseau Find My Device a été créé avec la confidentialité des utilisateurs comme priorité clé », expliquent-ils de Google, qui ajoute également que les données des utilisateurs sont cryptées et que l’entreprise n’y aura jamais accès.

Une autre des grandes innovations présentées par Google concerne les alertes de suivi. À l’avenir, votre téléphone Android vous avertira lorsqu’il détectera que vous vous déplacez à côté d’un appareil de suivi inconnu. De cette façon, vous saurez rapidement si quelqu’un a placé un appareil tel qu’un AirTag ou un Tile sur vous pour accéder à votre position. De plus, vous pouvez le localiser sur la carte et le faire sonner pour le détecter rapidement.

Une fois que vous avez découvert le dispositif de suivi inconnu, Google peut vous fournir des instructions pour le désactiver afin que son propriétaire n’ait plus accès à votre position. Cette fonction est le résultat du récent accord entre Google et Apple, elle sera donc disponible sur tous les téléphones mobiles, y compris les iPhones. Comme expliqué lors de Google I/O 2023, les alertes de renouvellement et de suivi de Find My Device seront disponibles à partir de l’été.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :