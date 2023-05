Google Pixel Tablet : la première tablette Pixel est officielle, avec processeur Tensor G2 et écran 11 pouces

L’entreprise a présenté la première tablette de la famille Pixel lors de Google I/O 2023. Découvrez tout ce que vous devez savoir à son sujet, de ses fonctionnalités à son prix.

La Google Pixel Tablet s’engage sur un grand écran et une couleur blanche très élégante.

L’un des événements les plus attendus de l’année a eu lieu ce mercredi, Google I/O 2023, plein de bonnes nouvelles pour les utilisateurs d’Android. L’une des grandes présentations a été animée par la tablette Google Pixel, la nouvelle tablette Google et la première de la famille Pixel. Les attentes sont très élevées avec cet appareil, qui est livré avec un processeur Tensor G2 et un grand écran de 11 pouces.

Google prépare le lancement de cette tablette depuis des années, nous connaissions donc déjà la plupart de ses fonctionnalités. La première image officielle de cette tablette Google Pixel a récemment été divulguée, ce qui nous a dit que son design était dominé par le blanc à l’avant et le rose sur les côtés dans l’un des modèles qui seront mis sur le marché. Sans plus tarder, découvrons toutes les fonctionnalités officielles de cette tablette Pixel, ainsi que le prix de ses différentes configurations de mémoire.

Tablette Google Pixel, toutes les infos

La nouvelle tablette Google Pixel arrive sur le marché en trois couleurs différentes : gris clair, rose pastel et blanc cassé. Ces trois modèles ont une construction en aluminium de haute qualité, avec des bords incurvés pour une prise en main plus confortable. De plus, la prise en main est encore plus agréable grâce au revêtement nanocéramique au dos.

La partie avant est occupée par un grand écran LCD de 11 pouces, avec une résolution de 2 560 x 1 600 pixels, avec une luminosité maximale de 500 nits et un taux de rafraîchissement de 60 hertz. Ce panneau est entouré de marges qui lui permettent d’être tenu confortablement sans toucher accidentel. L’écran est accompagné de quatre haut-parleurs sur les côtés qui promettent une bonne qualité sonore, la tablette sera donc idéale pour consommer du contenu multimédia.

Le processeur qui met la puissance dans cette Pixel Tablet est le Tensor G2, le même que l’on retrouve dans les trois modèles de la famille Pixel 7. Si le processeur offre les mêmes performances que dans ces téléphones Google Pixel, on peut s’attendre à un bon comportement de la tablette même lorsque nous la soumettons à des tâches complexes.

Bien sûr, cette tablette Pixel est livrée directement avec Android 13 comme système d’exploitation. Comme Google l’a expliqué lors de la keynote, une cinquantaine d’applications ont été optimisées par l’équipe pour offrir la meilleure expérience sur ce grand écran. Vous pouvez y regarder des vidéos sur YouTube, participer à des appels vidéo sur Google Meet et même éditer des photos à l’aide de Google Photos. De plus, vous avez devant vous 5 mises à jour Pixel assurées et 5 ans de mises à jour de sécurité.

Quant à la RAM, il existe une seule option de 8 Go. Cependant, l’acheteur pourra choisir entre 128 Go et 256 Go de stockage interne.

L’une des caractéristiques différentielles de la nouvelle tablette Google est qu’elle peut être connectée à une station d’accueil via les aimants à l’arrière pour la convertir directement en un écran intelligent de style Google Nest Hub. La compatibilité avec le Charging Speaker Dock est conçue pour une utilisation à la maison, elle sert à la fois de chargeur et d’enceinte, ses basses étant 4 fois plus puissantes que les enceintes natives de la tablette.

Grâce à cet accessoire, vous pouvez utiliser la tablette Google Pixel pour contrôler d’autres appareils intelligents que vous avez à la maison, pour voir qui sonne à la porte et y répondre, pour regarder des séries et des films avec un support ou pour inonder toute la pièce avec votre favori musique. De plus, cette tablette Pixel peut se vanter d’être la première tablette avec Chromecast, ce qui indique que vous pouvez envoyer des vidéos et de la musique directement depuis votre mobile.

Parmi les fonctionnalités de la nouvelle tablette Google, nous trouvons également une caméra avant et arrière, toutes deux de 8 mégapixels. De plus, il équipe également un lecteur d’empreintes digitales sur le bouton d’alimentation, 3 microphones, une connectivité WiFi 6E et Bluetooth 5.3. En ce qui concerne la batterie, elle est capable d’offrir jusqu’à 12 heures de lecture vidéo en streaming, selon les données fournies par le fabricant lui-même.

Tablette Google Pixel Caractéristiques Dimensions et poids 258 × 169 × 8,1 mm

493 grammes Filtrer LCD 11 pouces

60hz

Luminosité de 500 nits Résolution 2560×1600 pixels Processeur Google Tenseur G2 RAM 8 Go Système opératif Android 13 Stockage 128/256 Go appareils photo arrière: 8MP

Frontale : 8MP Batterie 27W

Charge via un câble USB-C ou avec la station d’accueil pour haut-parleurs de charge Autres Wifi 6E, Bluetooth 5.3, lecteur d’empreintes digitales, USB-C, 4 haut-parleurs, 3 microphones Prix 499 $

Prix ​​et disponibilité de la tablette Google Pixel

La tablette Google Pixel est déjà disponible en prévente à partir de 499$ (environ 550 euros pour changer). Pour le moment, cette prévente n’est accessible qu’aux États-Unis, au Canada, au Royaume-Unis, en Allemagne, en France, en Suède, au Danemark, en Norvège, aux Pays-Bas, au Japon et en Australie dans la boutique officielle Google elle-même. Il convient également de mentionner qu’il est fourni gratuitement avec la station d’accueil pour haut-parleurs de charge.

Avec la tablette Pixel, vous pouvez acheter un étui spécial préparé pour être compatible avec la station d’accueil. Il est au prix de 79 $ (environ 87 euros pour changer) et est également disponible en prévente.

Détente, découvrez l’évolution du nombre de smartphones vendus par marque au fil du temps dans la vidéo ci-dessous :